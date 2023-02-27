新华社华沙2月27日电 专访：波兰想念中国游客——访波兰旅游局北京办事处首席代表唐云珠

新华社记者陈琛 张章

波兰旅游局北京办事处首席代表唐云珠近日通过电子邮件接受新华社专访时表示，随着本月初中国团体出境游业务恢复，波兰旅游业已为中国游客到访做好准备，期待更多中国游客早日成行。

作为中国优化调整防疫政策措施的一部分，恢复出境游为全球旅游业复苏注入信心与动力。唐云珠告诉记者，2019年中国赴波兰旅游人数达13万人次，中国是波兰最重要的旅游市场之一。

唐云珠说：“我很高兴看到中国出境旅游政策的变化。波兰目前还不在首批出境团队旅游试点国家的名单上，但我们希望波兰可以早日入选。”

她表示，“我们积极在中国的社交媒体平台上组织波兰城市直播，并打造了专门的微信小程序，提供波兰景点、酒店、餐饮、活动等实用信息”，这些努力也是为了方便中国游客了解波兰和波兰的旅游景点。

唐云珠说，她的团队通过调研发现，最吸引中国游客的是波兰的自然风光和丰富的历史文化。此外，她表示波兰特色的饮食和水疗康养也独具特点，友好的物价也会让很多人重复“打卡”波兰。

据唐云珠介绍，波兰驻华使领馆已经恢复受理中国公民办理个人旅游签证的申请。目前北京和华沙的直飞航班已经恢复，班次也在不断增加。波兰的酒店和餐饮业也已经为国际游客的到来做好了准备。

她说：“波兰想念中国游客。现在是波兰赢得中国游客芳心的大好机会。”

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