人民网 张文捷

来自南非的杜安睿17岁时便有了一个“中国梦”，迟迟未能实现。二十年后，他终于如愿来到中国，如今他已在中国生活七年，成为活跃在短视频平台的“云南阿杜”。他着迷于云南多姿多彩的民族文化，也对中国政治、社会有着深入的学习和了解。他说，中共二十大报告强调，必须坚持人民至上，“这个让我印象非常深刻”。

杜安睿在云南昆明滇池边喂海鸥。受访者供图

怀揣“中国梦”的银行高管

1994年，杜安睿17岁，开始对亚洲哲学感兴趣，从孔孟老子孙子读到佛教学说。后来又因一位做针灸的华人朋友，对中医产生了兴趣。

大学时，杜安睿的父母建议他读会计专业。毕业后，杜安睿在银行工作，一路做到高管。但是，“中国梦离不开我的身体”。37岁时，杜安睿毅然决定搬到中国，开始追逐他的中国梦。

杜安睿来中国已有8个年头，今年是他在昆明定居的第5年。8年来，中国的变化翻天覆地，经济发展迅速，乡村振兴成效显著，生态环境也改善良多。杜安睿说，“每个中国城市都有绿化，生态环境越来越好”。

“中国正处在一个高质量发展的阶段。我们在中国乡村的生活质量也会不断提升。无论是现在还是未来，在中国生活都是一种荣幸。”他说。

杜安睿在云南昆明街头尝试云南鼓。受访者供图

“不了解中国共产党，就无法真正了解中国”

杜安睿认为，在中国的外国人如果不了解中国社会和中国共产党，就无法真正了解中国。于是，他开始系统学习了解中国的体制，阅读领导人重要讲话，“逐渐意识到我以前是多么不了解中国。大多数外国人都跟我一样，（之前）了解到的中国知识都是负面的”。

关注中国，自然也关注中共二十大。“中共二十大报告里面重申‘坚持以人民为中心的发展思想’，这个让我印象非常深刻。”杜安睿说，“孟子说，‘民为贵，（社稷次之），君为轻’。政府就应为人民服务。我去中国的任何一个地方，都能看到地方政府为人民做好服务，让我印象深刻。”

杜安睿认为“一带一路”倡议非常好。他的祖国南非发电能力不足，民众用电问题突出，基础设施建设滞后仍是一个问题，而中国正在积极参与建设非洲发电设施。 他表示，中国基础设施建设做了几十年，已达到非常高的水平。世界需要中国的帮助，从基础设施开始发展。

“非洲也需要脱贫攻坚、乡村振兴，我们可以学习中国模式，推动国家发展。”杜安睿说。

南非与中国同为金砖国家，关系良好。杜安睿作为曾经的银行高管，相信南非完善的金融体系和不断增长的非洲人口将为中非贸易提供巨大的空间。“这是一个双赢的模式。”他说。

杜安睿在云南昆明文庙街品尝米线。受访者供图

作为自媒体人的“云南阿杜”

“民族的就是世界的。”杜安睿着迷于云南绚烂多彩的民族文化，各个民族的特色文化、音乐、服饰都深深吸引着他。他的妈妈是一位服装设计师，因此，杜安睿对云南多样的民族服饰尤其感兴趣，“云南是一个非常包容开放的地方，不断吸引着我”。

“我喜欢昆明的天气，气候非常好。这个城市里面有很多文化的小细节，它不光是一个历史文化发达的城市，还是一个现代化的城市。”杜安睿如此评价。

中共二十大报告提出，推进文化和旅游深度融合发展。杜安睿认为，云南的旅游业很发达，旅游也要跟产品和文化、三农政策等相互融合，共同发展。

作为一个在中国的外国人，杜安睿希望可以成为一个桥梁，做直播，做文旅推广，帮助云南把产品展示给全中国乃至给全世界的人们。社交平台上的“云南阿杜”也在逐渐吸引众人的目光。杜安睿同中国人一同创业，一起成功，“我是一个需要有成就感的人，每天工作的进步也让我对自己在中国的未来充满信心”。

他深信，“人在哪里，机会在哪里”。三四年前，他就开始关注中国的新媒体平台。“中国引领了5G发展，人们都在手机上买东西、刷短视频。在这个新媒体时代，每个人都可以做自己的小品牌。”杜安睿希望可以利用这些新型的平台，放大自己的个人能力。

“对外国人来说，新媒体是一个很好的了解中国的渠道。我可以用新媒体拍视频、做直播，给外国人分享中国的真实情况。”他希望通过这个模式，让更多外国人了解中国，看到中国人生活得怎么样 ，中国社会怎么样。

杜安睿热爱在中国的生活。“我在这里生活很好，我希望通过自己的分享，吸引更多人来到中国，来到云南，同中国人一起创业，为国家做点贡献。”他说，现在的中国生活稳定、安全，可以更好地发挥自己的价值。

“未来我的根在中国。”杜安睿对自己在中国的未来充满希望。

(责编：苏缨翔、常红)