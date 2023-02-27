人民网 张文捷

“这位病人出汗比较多啊”“现在血压可以了吗”，天津市环湖医院，来自乍得的实习医生哈米德正在例行查看病房。患者们都夸赞这位非洲小伙中文说得好，与这位“洋大夫”沟通顺畅。

立志学医的“洋大夫”

2011年，哈米德来到中国，现在在南开大学医学院攻读博士学位，专业是神经外科，专注脑血管和重症治疗方向。博士二年级的他，目前正在天津市环湖医院实习。

“每天早上八点交班，交班之后开始查房。然后看一下有没有手术或是新的病人。”哈米德说，在医院的每一天总是忙碌而充满挑战。除了实习的日常工作，他还在准备自己的博士毕业论文。

哈米德从初高中起就对医学感兴趣。“我们国家在医学方面整体还是有点落后。所以我需要学习这个专业，然后回到我的祖国，帮助有需要的病人，帮助我们国家的人民。 ”

留学中国是哈米德第一次离开祖国，“飞机刚落地就感觉很激动”。 中国同乍得的城市风貌、语言、生活方式等都很不相同。中国的建筑好看，令他印象深刻。“中国是一个大国，也是世界上人口最多的国家，把这么大的国家发展起来真的很不容易。”他说。

哈米德在家中工作。受访者供图

同中国共成长

倏忽十二年，哈米德一直在中国， 从学中文到学医，见证了中国迅猛的发展。

中共十九大报告提出实施乡村振兴战略，当时哈米德还在上本科。2021年6月，南开大学组织中外学生赴甘肃庄浪进行暑期社会实践，体验了解当地的乡村振兴举措，哈米德也参与其中。他亲眼看到原本交通不便的村庄每条路都安上了路灯，在城市能买到的东西在乡村也都可以买到。哈米德感叹说：“当初的那些话都做到了，中国脱贫工作真的成功了。”

作为一名医学博士，哈米德惊叹于近些年中国医疗水平的高速发展。在神经外科专业，人工智能设备已在脑血管、脑肿瘤治疗方面广泛应用。神经外科手术导航定位系统能够轻松精确定位肿瘤的位置。他说，中国在努力让每位患者都得到好的治疗，中国的医疗保险、养老保险日益完善，“医疗保持在一个很高的水平”。

中共二十大报告提出，全面推进健康中国建设。哈米德认为，这对于全世界或者全中国的医生都很重要，作为医生责任重大。他形容，感觉我们现在已经在“考试”了，这是我们的一道“考试题目”。

“我们现在在科研、临床方面都在努力。我们都要加油。”哈米德说。

在天津市环湖医院工作时的哈米德。受访者供图

中国是第二故乡

哈米德说，中国帮助乍得修筑了道路、铁路，建设基础设施。中国爱研究，做的事情都是有益于未来五年、十年的。

在哈米德关心的医疗方面，“中国帮助乍得很多”。每年中国都向乍得派驻援助医疗队，开展免费治疗项目。“眼科、妇产科、外科、内科等各个方向的大夫都会去那边给我们免费治疗。不止到首都或者大城市，很远的地方、很小的城市或乡村，都能够得到中国的治疗。”

哈米德认为，“一带一路”倡议对中国和乍得都大有好处，“中国自己在发展，同时也在帮助别的国家共同发展”。

现在的乍得能够看到很多中国人开设企业、做买卖。无论是大人还是小孩，都知道中国人。“我回家的时候，家人听到我说另外一个语言，都很好奇，都喜欢听我讲中国的故事。”哈米德说。

在医院工作，哈米德可以接触到四面八方来看病的人。“他们看到我这个外国大夫就觉得很激动，很好奇，会和我搭话，问我是从哪里来的，还表扬我中文很好。他们都很热情，熟悉了之后都很喜欢我 。”

哈米德对中国感情深厚。他说：“我去国外出差或者是回家看到路边有中国人，都会感到很亲切，就算他们不认识我，我也很想去找他们说话。中国就相当于我的第二个祖国，一辈子忘不了。”

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