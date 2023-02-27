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红星耀中华 | 塔吉克斯坦留学生侯子墨：见证中国发展进步，挺幸福的

人民网 张文捷
2023年02月27日14:10 | 来源：人民网-国际频道
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宣纸雪白，墨色浓重，龙蛇飞动写出一个“道”字，提笔之人却不是中国人，而是一名来自塔吉克斯坦的留学生，他的中文名字叫侯子墨。

侯子墨在南开大学图书馆内选择书籍。受访者供图

圆梦中国：如愿来华学习中文

侯子墨从小爱看中国电影，喜欢中国文化。他的父亲也是一名“中国迷”。高中毕业选择自己未来专业方向时，父亲建议他选择中文专业，将来去中国留学。

2017年，在塔吉克斯坦学习中文两年后，侯子墨如愿来到中国，继续他的中文学习。

来到中国的第五年，侯子墨已经是一位“中国通”，目前在南开大学汉语国际教育学院攻读硕士学位。中文与书法成为了他学习生活的一部分。

中国五年来的发展令他颇为赞叹。“中国这些年在5G网络、高新科技、航空航天等方面都有非常大的进步和成就，能见证到这些，我觉得挺幸福的。”网络购物的发展最令他印象深刻：“我们国家是没有网络购物的。我一直都在跟我朋友说，在中国，只有你想不到的，没有你买不到的。”

关注党的二十大：高速发展的中国对其他国家影响深远

一门语言，一方水土。学习中文让他深入了解中国，理解中国的体制。中国共产党第二十次全国代表大会结束后，侯子墨认真阅读了中共二十大报告。中国的脱贫攻坚和“一带一路”倡议是他最为关注的两个方面。“我们国家也需要摆脱贫困。中共二十大报告中，我看到一个数字。十年里，中国832个贫困县全部摘帽，这对中国的经济发展影响还是很大的。”

侯子墨表示，高速发展的中国对其他国家影响深远。他希望，中国未来为世界各国提供更多更好的发展机会，“很多中国的公司会到国外去，会给像我们这样发展比较慢的国家提供更多的工作岗位”。

塔吉克斯坦是世界上第一个同中国签署共建“丝绸之路经济带”谅解备忘录的国家，侯子墨也是“一带一路”倡议的支持者。

“中国的企业入驻塔吉克斯坦之后，我的同胞就有了更多工作岗位和工作机会，我的很多朋友都在中国企业工作。” 侯子墨看到，中国企业在塔吉克斯坦修路架桥，建设发电站，更多塔吉克斯坦人有机会到中国来留学。

这也正如侯子墨对人类命运共同体的理解。“每个国家在保持自身独立性的同时，在经济上互相帮助，在文化上相互包容，一起面对环境变化等共同问题。” 他说：“一起面对问题，一起进步，一起发展。我相信未来会有更多国家参与共建‘一带一路’，它会让很多国家共同发展起来。”

作为南开大学的学生，侯子墨也很认可中共二十大报告提出的“加快建设教育强国、科技强国、人才强国”等内容。他表示，南开大学的校训是“允公允能，日新月异”。南开大学给学生提供了优秀的学习环境、文化活动和社会实践机会，致力于培养更多高素质人才，“无论是中国学生还是留学生，学校都一直在鼓励我们成为人才”。

侯子墨展示自己写出的书法中文名“侯子墨”。受访者供图

规划未来：立志成为文化交流使者

结缘于中国文化，亦致力于成为文化交流使者。侯子墨第一次接触书法是在塔吉克斯坦。第一堂书法课上，老师说，拿笔要稳，坐姿要端，书法如做人，君子要行得正坐得端，要谦逊自信，但不可太过张扬。他说：“拿毛笔写字的感觉很神奇，一个作品完成，会感觉到中国文化内涵所在。汉字的每一笔每一划，都是在跟你交流。”

“侯子墨”这个名字也来源于书法，他的书法老师说，“子”是人的意思，墨是墨水，是文化的意思。老师希望他成为一个有文化的人。

除了书法，中国的传统音乐、流行音乐都让侯子墨着迷。他自学了葫芦丝和笛子，常和家人、朋友分享自己在中国的见闻，也向中国的朋友介绍塔吉克斯坦文化。

侯子墨如今即将毕业，思考着自己未来的规划。在中国生活多年，他十分不舍，希望可以继续读博，或者去大使馆工作，成为两国文化交流的桥梁。同时，他也愿意回国当一名中文教师，给同胞们介绍真实的中国，并用在中国学到的本领去提高祖国的教育水平。他说，“这也是我的责任。”

但是，无论侯子墨如何选择，他的未来都将与中文息息相关。“对中文的喜爱，已经超过了学习本身。” 

(责编：苏缨翔、杨牧)

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