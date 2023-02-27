人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第18期援圭医疗队深入圭亚那边境城市义诊

2023年02月27日13:23 | 来源：新华网
小字号

　　新华社加拉加斯2月26日电（记者徐烨 王瑛）乔治敦消息：当地时间24日至25日，第18期援圭亚那医疗队走进圭亚那九区边境城市莱瑟姆开展医疗巡诊活动，为当地民众送医送药。

　　莱瑟姆地处该国西南部边境，生活条件艰苦、医疗力量薄弱，当地民众常年缺医少药，很多常见病得不到有效治疗。应当地政府及华人社团邀请，第18期医疗队24日至25日举行两场义诊赠药活动。

　　本次义诊活动共接诊近150人次，涵盖多个科室以及多项健康筛查项目，同时医疗队也带来数十种当地急需的常用药品。针对山区民众疾病特点，医疗队还准备了便携式超声诊断检查仪、疟疾等传染病筛查试剂盒、多种常见病宣传手册等。

　　本次巡诊活动受到当地民众及华侨华人的热烈欢迎。九区政府主席阿里库克两场义诊活动均亲临现场，并给予高度赞赏。他表示，本次巡诊一定程度上缓解了当地民众就医难问题，并希望医疗队能更多参与到该区的医疗卫生保障服务中。

　　中国第18期援圭医疗队队长褚薛慧表示，此次巡诊活动是援圭医疗队派遣30年纪念活动的重要部分。在后续的援助工作中，第18期医疗队将广泛融入当地社区，特别是偏远地区。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部