新华社加拉加斯2月26日电（记者徐烨 王瑛）乔治敦消息：当地时间24日至25日，第18期援圭亚那医疗队走进圭亚那九区边境城市莱瑟姆开展医疗巡诊活动，为当地民众送医送药。

莱瑟姆地处该国西南部边境，生活条件艰苦、医疗力量薄弱，当地民众常年缺医少药，很多常见病得不到有效治疗。应当地政府及华人社团邀请，第18期医疗队24日至25日举行两场义诊赠药活动。

本次义诊活动共接诊近150人次，涵盖多个科室以及多项健康筛查项目，同时医疗队也带来数十种当地急需的常用药品。针对山区民众疾病特点，医疗队还准备了便携式超声诊断检查仪、疟疾等传染病筛查试剂盒、多种常见病宣传手册等。

本次巡诊活动受到当地民众及华侨华人的热烈欢迎。九区政府主席阿里库克两场义诊活动均亲临现场，并给予高度赞赏。他表示，本次巡诊一定程度上缓解了当地民众就医难问题，并希望医疗队能更多参与到该区的医疗卫生保障服务中。

中国第18期援圭医疗队队长褚薛慧表示，此次巡诊活动是援圭医疗队派遣30年纪念活动的重要部分。在后续的援助工作中，第18期医疗队将广泛融入当地社区，特别是偏远地区。

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