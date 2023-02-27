新华社明斯克2月27日电 专访：“我和中国的交往充满了温暖和美好的回忆”——访白俄罗斯总统卢卡申科

新华社记者鲁金博 赵冰

“回想起来，在我与中国数十年的交往中，充满了温暖和美好的回忆。”即将于近期访问中国的白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科日前在白首都明斯克接受新华社记者专访时如是说。

2023年是中白建交31周年。30多年来，两国关系不断提质升级，全方位合作扎实推进。2022年9月15日，中国国家主席习近平同白俄罗斯总统卢卡申科在乌兹别克斯坦撒马尔罕出席上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议期间举行会晤，两国元首决定将双边关系提升为全天候全面战略伙伴关系。中白两国关系达到历史最好水平。

卢卡申科对即将再次访问中国充满期待。“我去过中国很多次，很高兴近日将再次访问中国并与中国领导人会晤，特别是将见到我的老朋友习近平主席，他是一位非常睿智、富有创见、与时俱进的领袖。”

采访中，卢卡申科深情回顾了他与中国的交往故事。他介绍说，自己第一次以白俄罗斯总统身份访问中国是在20多年前。在那之前，他曾以议员身份访问中国，并参观了经济特区。

他说，当时的中国还未达到今天的发展水平。“让庞大人口中的每个人都吃饱穿暖，同时还要增强国家实力，这并非易事。但是中国下定决心实现这一切。”卢卡申科回忆道。

卢卡申科表示，访问中国后，他认为中国将实现巨大发展，因此要向中国学习发展经验。

卢卡申科说，白俄罗斯的发展离不开对中国经验的借鉴。“第一次访问中国时，我们研究了中国经济特区的经验。随后，我们借鉴中国经验建立了几个自由经济区，包括中白工业园。”

中白工业园是白俄罗斯最大的招商引资项目，也是中白两国元首亲自推动、两国政府高度重视的“一带一路”合作项目。自2015年5月两国元首考察中白工业园以来，工业园开发建设快速推进，不断取得新的成果。

白俄罗斯国家统计委员会的数据显示，2022年，中白工业园园区企业净利润达3410万白俄罗斯卢布（约合1351万美元），同比增长1.4倍。

回顾近年来中白工业园的发展，卢卡申科说，尽管受到新冠疫情以及各种危机和乱象的不利影响，但中白工业园依然不断发展，仅去年就有19家企业入驻。根据最新统计数据，截至今年2月22日，中白工业园入园企业已达107家，其中有7家是今年年初以来新增的入园企业。

卢卡申科说，习近平主席曾将中白工业园称为“丝绸之路经济带上的明珠”，白俄罗斯高度重视中白工业园的发展，并为中白工业园提供包括免税在内的诸多优惠政策，“这对经商是非常有利的”。

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年，作为“丝绸之路经济带”上重要的节点国家，白俄罗斯也是最早响应并参与共建“一带一路”倡议的国家之一。近年来，中白合作不断深化，双边贸易额稳定增长。中国海关总署的统计数据显示，2022年中白双边贸易额达50.799亿美元，同比增长33%。

卢卡申科表示，白俄罗斯是一个机械制造国家。目前，白中双方正在就产业政策进行对话。卢卡申科指出，如今白俄罗斯需要向中国学习新的技术。“所有领域我们都感兴趣。从生物技术到国防，中国都取得了巨大成就。”卢卡申科说，“我们期待有更多中国高技术企业入驻中白工业园。”

近年来，中白两国在科技创新领域的合作正在不断加深。

2022年11月4日，中企承建的白俄罗斯国家生物技术公司全循环高科技农工综合体项目在白俄罗斯明斯克州正式投产。该项目是白第一家氨基酸生产企业和白粮食深加工行业第一个出口创汇、进口替代项目。卢卡申科表示，该项目将把白俄罗斯的科技水平提升至新高度，成为拉动国家发展的火车头。

“放眼全球，拥有如此先进生物技术的国家并不多。正是有了习近平主席的决策，我们的计划才得以实施。中国帮助我们创建了这样的生物技术公司。”卢卡申科说。

采访中，卢卡申科还特别介绍说，他的小儿子也在两国有关高校的联合培养项目中学习生物技术。他说：“无论是以个人身份还是作为白俄罗斯总统，我都与中国有着紧密的联系。”

卢卡申科指出，与过去相比，今天的中国已取得巨大发展成就，在国际事务中也发挥着重要作用。“任何国际问题的解决都离不开中国，中国已成为一个拥有自主全球政策的世界大国。”

卢卡申科赞赏中国始终奉行独立自主的和平外交政策。他指出，中国发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，这是中国奉行和平外交政策的一个范例，也是一项全新的、独创性的举措，将在世界上产生深远影响。

谈及日前美国击落中方民用无人飞艇一事，卢卡申科表示，这起事件是美国出于政治需要刻意安排的“表演”。他强调，美方肆意击落中方民用无人飞艇的做法“是非常不友好的举动”。

“今天的中国，谁想遏制和阻止它的发展，都是不可能得逞的。”卢卡申科说。

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