新华社达喀尔2月26日电 通讯：“汉语+农业技术培训”助力塞内加尔农技人才培养

新华社记者王子正

初春二月，莺飞草长。塞内加尔达喀尔大学孔子学院农业科技园内生机盎然，一片繁忙景象。中国农业专家正带领当地学生平地、翻耕、培肥，等待一颗颗幼苗生根发芽。

日前，达喀尔大学孔子学院与中国援塞农业技术专家组联合组织的“汉语+农业技术培训”项目2023季拉开帷幕。十几名当地学生在中国农业技术专家指导下，一边学习中国农业种植技术，一边锻炼汉语水平。

2019年以来，针对塞内加尔学生希望在学习汉语的同时掌握职业技能的现实需求，达喀尔大学孔子学院与在塞中资机构、企业合作，发挥各自资源优势，共同搭建职业培训平台。

达喀尔大学孔子学院中方院长崔杰介绍，“汉语+农业技术培训”项目采用“课堂讲授+基地实践”的教学模式，由中国农技组专家来孔院授课并现场指导实践。

“这是我们第二次来孔子学院为当地学生授课，”负责培训的中国农技组专家张元平对记者说,“本期授课预计将持续三个月，除了教授平地、翻耕、培肥、移栽等基础知识，还将教授生菜、玉米等农作物的专项种植技术。”

塞内加尔是农业国家，约60%人口生活在农村地区并从事农业生产，农业以种植水稻、花生为主。

为保证培训项目顺利开展，达喀尔大学孔子学院专门开辟种植基地作为农业科技园，供教学实践用。“孔子学院发挥汉语教学优势，农业专家发挥技术指导优势，双方强强联手，相辅相成。学生一面学习汉语，一面学习农业技术，两者互相促进，相得益彰。”崔杰说。

孔子学院学生穆萨·迪奥内首次参加“汉语+农业技术培训”项目。“在培训班上，我不仅学到了中国的蔬菜种植技术，也锻炼了汉语能力，对我未来职业发展有很大帮助。”迪奥内说。

据了解，自项目开展以来，已有200余名当地学员顺利毕业。他们中有的开办家庭农场，有的进入塞农业部门工作，为当地农业发展增添了新生力量，也带去了来自中国的新技术和新理念。

“我们希望通过这样的综合培训，帮助当地学生的职业发展，促进中塞农业合作。”张元平说。

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