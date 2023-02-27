人民网东京2月27日电 （记者朱玥颖）中国电动车企比亚迪的电动大巴交付仪式近日在日本北海道北广岛市举行，这是比亚迪汽车日本公司首次向北海道投放电动大巴。

此次交付的5辆比亚迪电动大巴将作为当地大型体育休闲综合设施棒球公园F村与日本铁路北广岛站之间的穿梭巴士。棒球公园核心设施、日本知名职业棒球队北海道日本火腿斗士队主场棒球场将于3月底正式投入使用，届时来自日本乃至世界各地的棒球迷将有机会乘坐比亚迪电动大巴往返于园区与车站之间。据介绍，比亚迪此次交付的电动大巴均通过日本国土交通省的“标准式样无台阶巴士”认证，从踏板、扶手到座椅等均符合适老化要求。

比亚迪日本公司副社长花田晋作表示，比亚迪乐于与合作伙伴一起促进当地电气化和碳中和。在北海道地区投放将为比亚迪提供电动大巴在日本寒冷地区的运行数据。

日本拟于本世纪30年代中期禁止以汽油为燃料的新车销售，以减少温室气体排放。北海道被视为运用风力发电等可再生能源的适宜地点，但此前，以企业为单位推进去碳化的行动较少。比亚迪向北海道投放电动大巴，将助力北海道实现绿色转型。

据悉，早在2005年比亚迪就在日本设立了公司法人。初期，向日本市场投入的车型是以电动大巴车和电动叉车等为主的商用车。现在，在京都的多条公交线路上都可以看到比亚迪的电动公交车。今年1月31日，比亚迪在日本市场推出纯电动乘用车。 2022年，比亚迪新能源汽车全年销量为186.35万辆，同比大增208.64%，超越特斯拉，为全球新能源汽车销冠。

(责编：苏缨翔、杨牧)