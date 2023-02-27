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华沙欧洲柔道公开赛：中国女队斩获两金一银六铜

2023年02月27日10:41 | 来源：人民网-国际频道
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徐仕妍（左）对阵巴西选手。人民网记者 禹丽敏摄
徐仕妍（左）对阵巴西选手。人民网记者 禹丽敏摄

人民网华沙2月26日电 （记者禹丽敏）2023年柔道欧洲公开赛（波兰站）于当地时间2月25日至26日在波兰华沙举行。共有来自43个国家的429名运动员参赛，其中男子运动员248人，女子运动员181人。

在首日比赛中，中国女队收获2金3铜，刘应薇和庄文娜分别在女子52公斤级和48公斤级比赛中夺冠，刘犇、朱叶青分别获得女子52公斤级比赛铜牌，蔡琪获得女子57公斤级比赛铜牌。

在第二比赛日，中国女队共获得1银3铜1个第五的成绩，目前世界排名第十的徐仕妍在女子78公斤级比赛的最后的金牌争夺中惜败巴西选手比阿特丽斯·苏沙，获得银牌，宿欣获得该级别比赛铜牌。冯莹莹获得女子负七十公斤级比赛铜牌，吴红桃获得女子负78公斤级比赛铜牌。

据悉，此次中国柔道队于本月21日踏上外训外赛征程，25日首先参加在波兰华沙举行的欧洲公开赛，3月都将在征战奥运积分赛和参加国际训练营中度过。全力抢夺奥运积分、锻炼队伍并检验冬训成果，是中国柔道队外训外赛的主要目标。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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