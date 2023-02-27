2月末的希腊雅典大学，春风和煦，阳光明媚。日前，中希文明互鉴中心在这里举行了隆重的成立仪式，仪式上宣读了中国国家主席习近平给中心理事会成员的复信。

习近平主席高度评价中希文明互鉴中心成立的重大意义，倡导加强文明交流互鉴，坚持兼容并蓄、开放包容，推动人类文明不断发展繁荣，让一切文明的精华造福当今、造福人类。

文明对话的崭新篇章

“习近平主席对我们的信作出了回应并承诺支持我们共同努力建设中希文明互鉴中心，我感到很高兴、很荣幸、也很感动！”中希文明互鉴中心指导委员会主席斯泰利奥斯·维尔维达基斯难掩激动心情。这位雅典大学哲学教授在办公室向新华社记者讲述起中希文明互鉴中心的筹建历程。

习近平主席2019年对希腊国事访问期间，同希腊领导人共同倡导文明交流互鉴。访后，双方积极落实两国领导人共识，开始筹建中希文明互鉴中心。

2019年11月12日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在时任希腊总统帕夫洛普洛斯夫妇陪同下，参观雅典卫城博物馆。

阿波斯托利斯·季米特罗普洛斯是建立文明互鉴中心的主要推动者之一。他介绍，他在访问孔子故里山东曲阜时意识到，儒学起源于中国并对东方文明产生了深远影响，而古希腊哲学是西方文明的基础，对中希古文明的研究从两国哲学比较性研究入手，意义十分重大。

因此，季米特罗普洛斯开始在希腊联系设有古代哲学系的大学，寻找对这一想法感兴趣的希腊学者。自2020年春天起，希腊教育部组织协调雅典大学、帕特雷大学、亚里士多德大学和克里特大学筹建希方中心。

在中国，西南大学因为在中希文明研究领域有着深厚积淀，联合中国人民大学、山东大学和四川大学，对等筹建中方中心，与希腊方面开展全方位合作。

经过三年筹备，维尔维达基斯今年1月与希方中心的四位教授联合致信习近平主席，畅谈对习近平主席倡导的文明理念的高度认同，介绍中希文明互鉴中心筹备情况和发展规划。

他们在信中写道：“中希文明互鉴中心的成立，正是受到您与希腊前总统帕夫洛普洛斯和总理米佐塔基斯关于树立文明互鉴典范的共同倡议的启发。”

不久，习近平主席就复信了。“中华文明源远流长，古希腊文明影响深远。2000多年前，中希两大文明在亚欧大陆两端交相辉映，为人类文明演进作出了奠基性的重大贡献。现在，两国建立中希文明互鉴中心，致力于推动中希文明交流互鉴、促进各国文明发展，具有十分重要的历史和时代意义。”

“我从这封信中感受到习近平主席对加强文明交流互鉴事业的大力支持，习近平主席的观点令人感到鼓舞。”季米特罗普洛斯说，建立文明互鉴中心、设立希中古文明比较学研究方向的联合硕士项目等，必将大大推动希中两国文明交流，开辟希中古文明交流的新时代。

伟大文明的相知相亲

维尔维达基斯告诉记者，中希文明互鉴中心的合作旨在深入研究两个文明中最基本的组成部分，先从哲学着手，接下来会进一步研究文学、历史、考古、音乐和科学，未来期待双方举办研讨会、交流会，出版相关著作等一系列富有成效的合作。

“每个文明就像另一个文明的一面镜子，中国是希腊的朋友，亚里士多德说过，‘挚友如异体同心’，中国对我们来说就是另一个自己。”维尔维达基斯说，推动两国文明持续对话，有助于促进东西方文明交流。

这是在希腊雅典拍摄的苏格拉底雕像。

“曾两次访问中国的希腊文学巨匠卡赞扎基斯有一句名言，‘苏格拉底和孔子是人类的两张面具，面具之下是同一张人类理性的面孔’。”2019年，习近平主席访问希腊之际，在希腊《每日报》发表的署名文章中这样写道。

相似的理念，相通的文化，让中希之间的交流有着诸多共鸣，向世界展现出互学互鉴、相知相亲的和合之美。

中希文明互鉴中心中方秘书长、西南大学历史文化学院副院长王勇说，2020年至今，西南大学每年都选派一定数量的交换生赴雅典大学学习一年。这几年尽管不少交流通过线上会议和邮件展开，但是与合作伙伴的感情未曾变淡，见面后大家都感觉是见到了老朋友。

来自帕特雷大学的哲学教授帕夫洛斯·康托斯说，帕特雷大学与中国西南大学今年9月将开设希中古文明比较学研究方向的联合硕士项目，项目的设立“具有独一无二的价值”。多次访问中国的康托斯认为，习近平主席的亲自推动，“将为中国和希腊的伙伴关系增添更多的色彩”，并为两大文明的交流互鉴带来更多助力。

文明发展的精神指引

习近平主席在复信中说，当今世界正面临百年未有之大变局，化解人类面临的突出矛盾和问题，需要依靠物质的手段攻坚克难，也需要依靠精神的力量诚意正心。

“我认为这是一个非常正确的倡议，因为我们确实相信精神的力量和价值观的重要性。”维尔维达基斯说，在这个充满危机和挑战的世界上，对希中两大文明遗产进行比较性研究，其意义将不仅局限于两国，更会对整个人类社会大有裨益。

观众在希腊雅典塞奥哈拉基斯艺术基金会美术馆观看中国的艺术展。

习近平主席在复信中说，中希文明蕴含的价值观、世界观、宇宙观、人生观、科学观、文化观等博大精深、历久弥新，一定能够为人类破解时代难题、推动构建人类命运共同体提供重要的精神指引。

希腊前总统帕夫洛普洛斯曾与习近平主席就文明对话展开深入交流。他说，习近平主席“是一位非常了解文明、了解文明的本质和使命的领导人”，“真正的文明只能以对话的形式与其他文明相处”，希中两国的文明交流与合作已不仅仅是国与国之间的合作，而是为整个世界树立了榜样，让世人看到文明平等对话的重要意义。

希腊前总理乔治·帕潘德里欧说，在希中两国文明中，都存在一些思想可为构建更加美好世界提供指引。在中国，“君子和而不同”等观点表明，在和谐中携手追求共同目标的观念早已植根于中华文明之中。“当今世界面临气候变化、公共卫生、难民和地区冲突等挑战，更加凸显构建人类命运共同体理念的重要性”，“我非常赞赏构建人类命运共同体理念以及中国为此付出的努力”。

总策划：吕岩松

总监制：袁炳忠 赵承

策划：倪四义 李生江 李勇

监制：冯俊扬 李拯宇

统筹：谢鹏 韩墨 闫珺岩 张琴

记者：于帅帅 刘叶雨 赵佳乐

编辑：乔继红 张远 危玮 梁毅 陈霄 倪红梅 陈杉 韩梁 鲁豫

摄影：丁林 费茂华 郑焕松

视频：沈浩洋 杨仕彦 吴佳丽 玛丽亚·斯皮里亚普罗 安吉洛斯·察齐斯

视觉：洋葱画视

新华社国际部 重庆分社联合制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：崔译戈、刘洁妍)