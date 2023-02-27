新华社北京2月26日电 土耳其司法部长贝基尔·博兹达25日说，针对大量建筑在地震中倒塌一事已扩大调查，目前逮捕了184名嫌疑人。

博兹达在土耳其东南部城市迪亚巴克尔举行的新闻发布会上说，检方和警方就建筑倒塌案调查超过600人，逮捕包括承包商在内的184人。

土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生强烈地震，目前土叙两国地震死亡人数超过5万。土耳其官方数据显示，超过16万栋建筑在地震中倒塌或严重受损，其中包括52万套公寓房屋。

美联社先前援引建筑专家的看法报道，尽管这次土叙边境地震威力巨大，但造成土耳其人员伤亡惨重的部分原因应归咎于建筑工程质量不合格。报道称，土耳其国内建筑施工常见不符合规范的情况。

这是2月7日在土耳其卡赫拉曼马拉什省南部的埃尔比斯坦地区拍摄的地震中受损的建筑物。新华社记者沙达提摄

土耳其司法部在各地震受灾省份成立地震犯罪调查局，以调查相关情况。土总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安承诺一年内完成重建，并对灾后重建工作实行问责制。（刘曦）

(责编：崔译戈、刘洁妍)