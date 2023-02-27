人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

土耳其扩大震区建筑倒塌调查 已逮捕184人

2023年02月27日08:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月26日电 土耳其司法部长贝基尔·博兹达25日说，针对大量建筑在地震中倒塌一事已扩大调查，目前逮捕了184名嫌疑人。

　　博兹达在土耳其东南部城市迪亚巴克尔举行的新闻发布会上说，检方和警方就建筑倒塌案调查超过600人，逮捕包括承包商在内的184人。

　　土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生强烈地震，目前土叙两国地震死亡人数超过5万。土耳其官方数据显示，超过16万栋建筑在地震中倒塌或严重受损，其中包括52万套公寓房屋。

　　美联社先前援引建筑专家的看法报道，尽管这次土叙边境地震威力巨大，但造成土耳其人员伤亡惨重的部分原因应归咎于建筑工程质量不合格。报道称，土耳其国内建筑施工常见不符合规范的情况。

这是2月7日在土耳其卡赫拉曼马拉什省南部的埃尔比斯坦地区拍摄的地震中受损的建筑物。新华社记者沙达提摄

　　土耳其司法部在各地震受灾省份成立地震犯罪调查局，以调查相关情况。土总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安承诺一年内完成重建，并对灾后重建工作实行问责制。（刘曦）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部