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避免暴力升级　巴以安全官员将在约旦会谈

2023年02月27日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月26日电 约旦政府官员证实，巴勒斯坦和以色列高级安全官员定于26日在约旦举行会谈，以期减少双方暴力冲突，避免紧张局势进一步升级。

　　会谈将在约旦南部红海港口城市亚喀巴举行，为期一天。法新社以一名安全官员为消息来源报道，以方代表团成员包括以色列国家安全总局（辛贝特）局长罗嫩·巴尔。美国和埃及政府代表也将出席会谈。

　　巴以地区紧张局势近期加剧，耶路撒冷和约旦河西岸多地发生流血事件。巴勒斯坦卫生部和以色列外交部发布的数据显示，今年以来，巴以冲突已造成至少62名巴勒斯坦人丧生，10名以色列人和1名乌克兰人死亡。巴方宣布停止与以方在安全领域合作，以方宣布一系列针对巴勒斯坦人的惩罚措施。

　　在这一背景下，巴勒斯坦政府决定与以方会谈，在国内招致一些批评。但巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）表示拥护这一决定。法塔赫在社交媒体推特上写道：“参加亚喀巴会谈的决定缘于终结流血冲突的渴望。”

　　“（巴以）很多年没有举行这样的会谈了，”一名不愿公开姓名的约旦政府官员25日说，“把他们聚到一起是个重大成就。”

　　这名官员说，约旦希望通过举办会谈推动巴以“建立互信”、共同采取“改善巴勒斯坦人困境的安全和经济举措”，同时推动以色列停止单边举措。

　　本届以色列政府去年12月上台后，高调推进犹太人定居点扩建事宜，同时在约旦河西岸巴勒斯坦被占领土上强化突击搜捕，引发巴勒斯坦人连续报复袭击。

　　国际社会反对以色列将犹太人定居点“合法化”。联合国安理会2016年底通过第2334号决议，重申以色列在巴勒斯坦被占领土上的定居点活动“违反国际法”，敦促以方停止一切定居点活动。（刘秀玲）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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