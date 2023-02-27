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连接中国与世界的文化桥梁 

零时差工作室
2023年02月27日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　从被誉为“20世纪人类最重大考古发现之一”的三星堆遗址到不久前申遗成功的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”，从北京冬奥会开幕式上的二十四节气倒计时到闭幕式上的“折柳寄情”，从小说《三体》收获多项顶级科幻大奖到电影《流浪地球》系列热播海内外……近年来，中国文化频频出圈，在海内外民众特别是年轻人中受到大力追捧，他们纷纷点赞：“中国很潮！”

　　中国文化既是历史的、也是当代的，既是民族的、也是世界的。越来越多的外国人，正在发现并逐步理解中华文明“既古老又现代”的独特魅力。

　　近来，一档聚焦外国人体验中国传统文化的纪实视频节目《中国很潮》在海内外引起广泛关注。该系列视频由人民日报社国际部、人民网、人民视频于2022年12月至2023年2月联合推出。创作团队花了一整年时间，从众多采访对象中选择了10位有代表性的外籍人士，并对他们进行跟踪采访，多视角呈现他们在中国生活、学习、工作的情景，通过拍摄他们对旗袍、戏曲、古筝、书法、川剧、豫剧、快板、太极拳等中国传统文化的喜爱，记录他们对中国文化的感悟与理解。

　　该节目视频注重个性化、故事化、细节化，突出自然态、烟火气、纪实性，以小切口解读中国传统文化的现代价值和世界意义，助力文明交流互鉴。

　　《中国很潮》系列视频自推出以来，除在国内主要新闻和社交媒体平台发布外，还被翻译成英语、法语、西班牙语、阿拉伯语、缅甸语、泰国语、日语、韩语、俄语等12个语种，在10余个国家的20多家主流媒体实现了百余次落地。

　　对很多外国朋友来说，一提起中国文化，人们首先想到的是古风古韵所体现出的东方美学和中国风。这是建立在几千年中华文明传承基础上的文化印记。中华文明是中华民族独特的精神标识，也是当代中国文化的根基，更是中国文化创新的宝藏。

　　以优秀传统文化为根基，今日中国的时尚国风国潮已经成为连接中国和世界的文化桥梁。国风国潮不仅赢得了国人的青睐，也在不断创新和发展中走向世界。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月27日 17 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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