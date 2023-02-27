来自乌克兰的米高是一名美食博主，来中国已经8年了，现在和妻子一起在上海生活。米高说：“我热爱中国美食，也会做中餐，我想成为做中餐最好吃的外国人。食物背后有民族的文化与传承，中国饮食文化丰富多彩，不同的省份有不同的菜系。美食的交流是非常有必要的，是文化交流中特别重要的一部分。”