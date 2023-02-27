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中国传统文化，原来很“潮”

2023年02月27日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　来自摩尔多瓦的留学生爱琳非常喜爱中国书法。爱琳说：“大学毕业后，我的梦想就是来中国继续学习，所以我来中国读硕士研究生，我和父母都非常开心。到国外留学首先就是要学好当地的语言和文化传统，我要学好中文，多感受中国文化。我超喜欢中国书法，我感觉书法不只是写字，而是一种艺术。”

　　来自乌克兰的米高是一名美食博主，来中国已经8年了，现在和妻子一起在上海生活。米高说：“我热爱中国美食，也会做中餐，我想成为做中餐最好吃的外国人。食物背后有民族的文化与传承，中国饮食文化丰富多彩，不同的省份有不同的菜系。美食的交流是非常有必要的，是文化交流中特别重要的一部分。”

　　安娜是一名来自罗马尼亚的留学生，她对中国传统服装旗袍充满兴趣。安娜说：“中国是有着5000多年悠久文化的文明古国，很多传统文化都被保护和传承得特别好。我觉得旗袍不只是一种服饰，它背后有厚重的历史。希望以后有机会参加旗袍文化节的活动，可以多了解一下旗袍的历史。我希望尝试各种旗袍，穿上旗袍让我变得更加自信。”

　　也门留学生马森非常喜欢中国茶，每天都要喝中国茶。马森说：“有客人来，就要请客人喝茶，一边喝茶一边聊天，这样的生活我很喜欢。我喝过很多中国茶，最喜欢龙井茶。我会把中国茶寄回家里让家人和朋友品尝。我觉得中国茶叶质量很好，种类也很多，将来我想把中国茶卖到阿拉伯国家。”

　　澳大利亚小伙达西是四川成都某培训机构的英语外教。他2014年第一次来中国旅游就喜欢上了中国文化。后来到成都工作，他了解到川剧并喜欢上川剧变脸。达西说：“我非常愿意把川剧介绍到国外。澳大利亚大部分人不知道川剧是什么，也没有看过川剧。川剧很有意思，如果能让更多外国人看到川剧的视频，相信会有很多人想去现场看一看。”

　　喀麦隆小伙刘汴京是河南大学留学生，也是开封豫剧院的豫剧老师。他2017年来到中国，第一次接触豫剧就喜欢上了豫剧。刘汴京说：“豫剧很美，它的含义、规则、手眼身法步等都很美。中国戏曲应该得到更广泛的传播。”

　　留学生小龙来自乌兹别克斯坦，因为喜欢电影明星成龙和李小龙，所以取中文名为小龙。小龙说：“来到中国后，我觉得太极拳很有意思，也想来学习一下。太极拳的动作看起来简单，但其实并不简单，做这些动作的时候要学会控制自己的身体。中国的太极拳很酷，希望更多的朋友学习太极拳，让中国的太极拳走向世界。”

　　（本版内容由人民日报社零时差工作室提供，记者孟祥麟、刘歌、莽九晨、王海林、刘慧、张矜若）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月27日 17 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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