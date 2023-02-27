本报记者 刘玲玲

近日，法国氢能列车“Coradia iLint”在安德尔河畔雷尼亚克和洛什之间进行首次试运行。该氢能列车使用纯氢气作为燃料，从环境空气中收集氧气，在燃料电池中将这两种气体转化为电能，行驶时只产生蒸汽和冷凝水。法国政府还宣布大力发展电动汽车，计划2027年生产100万辆电动汽车，2035年过渡到全电动汽车。

法国公共卫生部门指出，发展绿色交通有助于降低健康风险。2019年，法国正式推行低排放限行区措施，并于2021年逐步向所有居民超过15万的城市扩展。日前，巴黎、里昂、尼斯等11个大城市先后宣布将在城市低排放限行区对高污染车辆进行处罚。

为更好判断汽车污染等级，法国交通部给车辆贴上“排放标准”标签。该标签根据使用能源、车辆用途、废弃物排放等不同维度对车辆进行分类。大巴黎地区自2021年6月起对两种标签车辆实施限行，范围涵盖77个村镇、561万居民，涉及的汽车超过25万辆，占城市汽车保有量的3.5%；今年1月1日起，司机在里昂市低排放限行区驾驶未获得排放标准标签的车辆以及贴有“排放标准5”标签的车辆（1997年至2001年注册的柴油汽车）将被处以罚款。

据法国交通部门估计，到2024年年底，法国将有43个人口超过15万的大中城市设立低排放限行区。按照法国政府计划，2023年，“排放标准5”的车辆和未获得排放标准标签的车辆在低排放限行区将被限行甚至完全禁行；到2024年，如果空气质量依然没有得到显著改善，限制措施将扩展至归类为“排放标准4”的汽车（2001年至2005年注册的柴油汽车）。

随着一系列措施的实施，大量不符合排放标准的汽车将被淘汰。法国政府顺势出台多项车辆置换补贴，加大电动汽车发展力度，鼓励民众绿色出行。法国政府表示，将提供最高5000欧元的补贴用于居民置换更环保的车辆，在低排放限行区工作和生活的车主还可额外申请1000欧元的补贴，进行燃油汽车电动改造的车主也可获得相关补助。2023年至2025年，法国将试行零息贷款，用于鼓励居民购置或租赁小排量汽车。

一些城市也推出了激励方案。法国东部城市斯特拉斯堡为汽车改造提供3500欧元资金支持。若居民不再使用燃油汽车，将有资格申请一笔最高达2000欧元的“移动账户”资金，用于乘坐公交、租赁或购买自行车等绿色交通工具。

（本报巴黎2月26日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月27日 15 版）

(责编：杨光宇、牛镛)