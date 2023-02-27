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欧盟出台举措减少食物浪费

本报记者  周卓斌
2023年02月27日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　总部位于荷兰的“欧盟反馈”组织不久前发布的一份研究报告显示，欧盟每年浪费食物约1.53亿吨，是此前估算的两倍，比2021年进口的1.38亿吨农产品还多出1500万吨。报告显示，欧盟食品在生产过程中有20%被损耗或浪费，每年给欧盟企业和家庭造成1430亿欧元的损失。而生产这部分食品所产生的温室气体排放量至少占欧盟总排放量的6%。

　　“欧盟反馈”组织的这份报告基础数据来源于2021年联合国环境规划署《食品浪费指数》和世界自然基金会有关农业生产中粮食损耗的最新统计。该组织负责人弗兰克·梅奇埃尔森说：“当前食品价格高涨、生活成本飙升，欧盟浪费的食物比进口的还多，令人震惊。”

　　报告显示，从农场到餐桌，食品生产、加工、销售、餐饮服务和家庭消费，每个环节都存在不同程度的浪费。欧盟每年在生产环节浪费约9000万吨食物，是家庭食物消费环节浪费量的近3倍。根据目前欧盟统计标准，生产环节中的食物浪费仅有不到10%被纳入统计中。欧洲环境署高级政策官员皮特·巴尔扎克表示：“所有欧盟国家都承诺到2030年实现将零售和消费环节的食物浪费量减半这一目标，然而近10年过去了，取得的进展有限，我们的食物浪费量仍然惊人。”

　　报告指出，作为“欧洲绿色协议”的关键要素，以及欧盟“从农场到餐桌战略”的一部分，减少从食品生产环节到消费环节的浪费，对于欧盟实现“食品体系公平、健康和环境友好型发展”至关重要。为减少食物浪费，欧盟委员会计划2023年底前推出具有法律约束力的具体措施，规定减量目标和覆盖领域。43家环保组织日前也呼吁欧盟推出覆盖全价值链的强有力措施，确保到2030年将食物浪费量在2020年基础上减半。

　　欧盟各成员国陆续出台本国减少食物浪费的法律和政策。法国2020年颁布的《为循环经济反对浪费法》规定，到2025年，零售和餐饮行业的食物浪费量要比2015年减少50%。德国政府2019年出台《减少食品浪费国家战略》，目标是到2030年将零售和消费环节浪费的食物减半。在丹麦，通过政府和企业共同努力，2014年至2018年间，零售和餐饮行业年均食物浪费量分别减少了13%和11%。此外，欧洲一些企业还设定目标，在食品生产、包装、运输等环节采取降低损耗的措施，减少食物浪费。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月27日 15 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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