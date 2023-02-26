人民网记者 李强

当地人组成的舞龙队正在表演。人民网记者 李强摄

第90届巴伐利亚“中国狂欢节”（简称中国节）日前在德国迪特福特市举行，吸引了超过23000名游客前来，创下了历史记录。

节日期间的迪特福特，随处可见中国文化元素。主街两侧的房屋上，悬挂着“祝你生活愉快““华人你好吗”等汉语招牌，街道上方则拉起了彩旗和红灯笼；市政厅前不但搭起巨大的中式戏台，平时经营德国风味的面包店和肉店，也都把招牌换成了“中国面包店”“中国肉店”，并张贴着“福”“禄”“寿”等吉祥用语，游客在摊位前排起长龙，津津有味地吃着“中国甜甜圈”。

当日下午，1300多名来自迪特福特及周边市镇的居民，组成了46个各具特色的花车游行方阵，在音乐声中依次穿过了市政厅广场。

他们有的穿着自行设计的旗袍马褂，边走边向观众分发糖果和热红酒；当地管乐队穿着憨态可掬的熊猫服装，吹奏起巴伐利亚民歌；由当地社团组成的舞龙队，吸引了很多小朋友的注意，领头的德国大叔还把龙头放低，跟小朋友亲切互动；由旅德华人组成的华星艺术团方阵，凭借各色中国民族服装展示，赢得了观众的热烈掌声。

“这是巴伐利亚侨界首次组织队伍参与迪特福特的花车游行。” 中国驻慕尼黑副总领事蔡浩对记者说。

他介绍道，迪特福特中国节已成为当地传播中国文化的亮丽品牌。中国南京市是迪特福特的友好城市。今年，南京市雨花台区专门寄来了红灯笼、民族服饰等物品，将中国节的气氛渲染得更加热烈。中德两国民众能够通过此类文化活动加深相互了解，总领馆在今后的工作中也将继续给予支持。

参与组织花车游行的德中经济、教育与文化协会主席贝恩德·安迈尔对记者表示，举办中国节有助于促进巴伐利亚民众对中国文化、传统和习俗的了解，增进德中人民的友好情谊。

迪特福特市市长贝尔恩德·迈尔曾经十次前往中国，到访了香港、上海、北京、南京等地。

“因为我们的中国节，迪特福特居民思想更为开放。每年能有中国人到访让当地人感到开心。对迪特福特而言，在街道上看到中国人散步是很正常的事情。”迈尔对迪特福特与中国这种独特的人文交流感到自豪。中国优化调整疫情防控政策后，他期待越来越多的中国游客前来德国和迪特福特旅游。“今年夏天我们还会举办中国之夏主题庆祝活动”。

迪特福特位于巴伐利亚州北部，是一座6000多人的市镇。自1928年起，每年2月都会举行以中国为主题的节日。当地人自豪地说，举办中国节，把自己的家乡称为巴伐利亚的中国，是出于对中国文化的敬仰和钦佩。

(责编：艾雯、张悦)