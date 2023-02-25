新华社北京2月24日电 题：为和平发声、为和平尽力——国际问题专家解读《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件

新华社记者

2月24日，在乌克兰危机全面升级一周年之际，中国外交部发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件。多位受访的国际问题专家表示，文件全面系统地阐释中方的有关基本立场主张，为推动政治解决乌克兰危机指明了正确路径，回应了国际社会的普遍关切，彰显出中国作为负责任大国的担当。

中国国际问题研究院欧亚研究所所长李自国表示，中国不是乌克兰危机的当事方，但没有袖手旁观，始终为推动危机的和平解决而积极努力。在危机全面升级一周年之际，中方专门发表立场文件，旗帜鲜明地亮明立场，为解决危机提出全面、综合、可行的方案，彰显出中国作为和平维护者的客观、公正和负责任态度。

立场文件共1200多字，涵盖尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈、解决人道危机、保护平民和战俘、维护核电站安全、减少战略风险、保障粮食外运、停止单边制裁、确保产业链供应链稳定、推动战后重建等12个方面内容。

“立场文件言简意赅，但内容丰富。”中国现代国际关系研究院欧亚所所长丁晓星说，这份文件既涵盖了“联合国宪章宗旨和原则应该得到严格遵守”“一国的安全不能以损害他国安全为代价”“单边制裁、极限施压不仅解决不了问题”“核武器用不得，核战争打不得”等中方一贯坚持的重大原则，也有“尽快恢复直接对话”“为平民撤离交战区建立人道主义走廊”“提供快速、安全、无障碍的人道主义准入”等解决具体问题的思路和主张。

专家指出，尊重各国主权和摒弃冷战思维是推动危机政治解决应当遵守的基本原则；停火止战和启动和谈是当务之急，也是解决其他一系列问题的必要条件；维护核电站安全、保障粮食外运、确保产业链供应链稳定等内容，有助于降低冲突的外溢效应，避免危机进一步长期化、扩大化。

乌克兰危机爆发之初，俄乌双方曾举行多轮谈判，取得一定进展。但以美国为首的北约不断拱火递刀，唯恐天下不乱，俄乌双方的和谈也随之中断。

“残酷的事实表明，输送武器不会带来和平，单边制裁和‘长臂管辖’只会加剧各方矛盾，对话谈判才是解决危机唯一可行的出路。”国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所所长李永全说，眼下，乌克兰危机影响波及全球，不能任由其无限期地拖延下去，中方发布立场文件，提出政治解决方案，不仅符合冲突双方的利益，也呼应了各国人民的共同关切。

专家注意到，中方在立场文件中多次表达对发挥建设性作用的积极意愿。

李永全认为，这些内容体现了中国外交知行合一、聚焦行动的一贯风格，是中方在推动解决乌克兰危机过程中始终“为和平发声、为和平尽力”的生动写照。

乌克兰危机全面升级以来，中方一直以自己的方式为缓和局势、化解危机发挥建设性作用，始终坚持劝和促谈。习近平主席多次同有关方面领导人举行视频或面对面的会晤，围绕推动危机的解决，先后提出“四个应该”“四个共同”“三点思考”，成为中方处理乌克兰问题的根本遵循。

2022年4月，习近平主席提出全球安全倡议，旨在消弭国际冲突根源、完善全球安全治理，推动国际社会携手为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性，实现世界持久和平与发展。目前已有80多个国家和地区组织表示赞赏支持。就在本月21日，中方发布《全球安全倡议概念文件》，阐释倡议的核心理念和原则，明确重点合作方向和平台机制。

李自国表示，《全球安全倡议概念文件》和《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》先后发布，向世界表明了一个鲜明立场，那就是中国坚定站在和平一边、站在对话一边、站在历史正确的一边，愿同国际社会一道，共同守护全球安全。(记者郑明达、曹嘉玥、王慧慧、冯歆然）

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