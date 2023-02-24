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印度总理莫迪呼吁恢复全球经济稳定、信心和增长

2023年02月24日23:33 | 来源：新华网
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　　新华社新德里2月24日电（记者胡晓明）印度总理莫迪24日在对二十国集团（G20）财长和央行行长会议发表的视频讲话中呼吁，世界主要经济体应采取措施，恢复全球经济的稳定、信心和增长。

　　莫迪在视频讲话中指出，当今世界面临包括疫情对全球经济带来冲击、地缘政治紧张局势加剧、全球供应链中断、通货膨胀、粮食和能源安全问题、不可持续的债务水平，以及国际金融机构的信任受损等一系列挑战。世界主要经济体须制定包容性议程，以赢回各界对全球经济的信心。

　　本次会议由印度财政部长西塔拉曼和印度储备银行行长沙克蒂坎塔·达斯共同主持。

　　西塔拉曼在会议上发表讲话时说，二十国集团可以通过发挥成员的互补优势并结合各国的不同需求与国情，来改变世界人民的生活。

　　达斯也在会议现场的发言中说，不确定因素为全球经济蒙上了阴影，二十国集团须坚决应对金融、债务、气候融资、贸易等方面的严峻挑战。

　　为期两天的G20财长和央行行长会议24日在印度南部城市班加罗尔开幕，这是印度担任二十国集团轮值主席国后举行的首次部长级会议

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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