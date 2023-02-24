新华社法兰克福2月23日电（国际观察）欧盟破产企业数量缘何创新高

新华社记者单玮怡 康逸

去年第四季度，欧盟申请破产的企业数量升至8年来最高水平，中小企业生存尤为艰难。国际观察人士认为，对俄罗斯制裁反噬欧盟经济，外加政府援助措施停止，企业生存环境恶化，发展前景不容乐观。

欧盟统计局最新数据显示，2022年欧盟企业申请破产数量呈现增长趋势。其中，第四季度申请破产企业指数达113.1，申请破产企业数量较三季度增长26.8%，达到2015年有记录以来的最高水平。欧盟申请破产企业指数自2015年开始统计，当年基期指数定为100，定期公布增减比例，不反映破产企业具体数量。

欧盟统计局指出，按经济活动分类，去年第四季度所有行业申请破产企业数量都高于上一季度。其中，运输和仓储业、住宿和餐饮服务业的申请破产企业增加最多，较上一季度分别增长72.2%和39.4%。

从企业规模来看，中小企业处境更加艰难。法国商业数据公司阿尔塔雷斯公司称，由于能源成本上升，法国去年申请破产企业数量较2021年增加50%，而陷入破产困境的中小企业数较上一年增加78%，且有三成以上在第四季度正式提出破产申请。

阿尔塔雷斯公司研究部主管蒂埃里·米永担忧，中小企业破产将导致整个经济网络受到影响。

观察人士认为，欧盟破产企业数量增加与经济增长放缓、经营成本飙升、政府援助减少等密切相关。乌克兰危机升级以来，欧盟追随美国对俄施加多轮制裁，其反噬效应日益显现。欧洲陷入能源危机加剧、供应链阻滞未解等窘境，企业外部环境愈发艰难。

德国零售商联合会首席执行官斯特凡·根特说，能源成本上涨令企业处境艰难，加剧全行业生存困境。

德国咨询企业法尔肯施特格控股公司合伙人蒂尔曼·佩特斯认为，当前经济形势恶化，“有些公司既无法转嫁成本，又受到需求疲软影响，（破产）将首当其冲”。

一些经济界人士还指出，欧盟国家政府结束援助是部分企业无法维持经营的原因。2020年，欧盟各国政府向受新冠疫情影响的企业推出大量援助措施后，企业破产数量大幅下降。但这一举措招致诟病，被认为是在救助“僵尸”企业。随着政府取消援助，越来越多企业倒闭。以法国为例，去年下半年，在政府结束相关援助措施后，企业破产申请数量增加近16%。

德国安联保险公司首席经济学家卢多维克·苏布兰表示，很多企业在2020至2021年间获得政府援助，“这些勉强维持经营的企业获得的支持越来越少，同时融资和工资成本在增加，已经完全无法立足”。

展望今年，不少专家认为企业经营前景仍不乐观。米永说：“导致企业破产的负面因素没有消除，今年第一季度可能很难熬。”佩特斯表示，企业破产数量增加的趋势不会在短期内停止，今年恐怕还将持续。

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