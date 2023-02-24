人民网约翰内斯堡2月24日电 （记者邹松）2月22日，参与中国、俄罗斯、南非三国海军第2次海上联合演的中国海军“日照舰”甲板招待会。驻南非大使陈晓东出席招待会并致辞，中国海军副司令李玉杰中将、俄罗斯海军司令尼古拉·叶夫海诺夫上将、南军联合作战部部长桑维尼中将及中国第42批护航编队官兵等100余人出席。

2月20日至27日，中国、俄罗斯、南非三国海军在南非德班至理查兹湾以东海空域举行第2次海上联合演习。中国海军派出位亚丁湾执行第42批护航任务的海军淮南舰、日照舰、可可西里湖舰参加此次演习。联演以“维护航运及海上经济活动安全联合行动”为课题，分港岸和海上两个阶段。港岸期间，三方组织海上联演科目磋商、球类友谊赛、甲板招待会等交流活动。海上期间，将组织反海盗、防空、直升机互降等十几个课目演练。

陈晓东在甲板招待会上表示，此次中俄南第二次“Mosi”海上联合演习意义重大、影响深远。此次三国海军联演将有力提升三国海军的务实合作水平和联合行动能力，展示中俄南携手应对海上威胁挑战、维护海上安全、构建“海洋命运共同体”的共同意志，有助于维护地区及世界和平安全稳定。今年是中南建交25周年。中南全面战略伙伴关系不断深化，双方军事包括海军交往已成为两国两军关系的重要组成部分。今年也是金砖南非年，五国元首在南非再度聚首将向世界展示金砖国家团结协作的强烈信号。相信军事安全合作将成为金砖合作未来拓展的重要方向。中方欢迎巴西作为观察员首次参演，期待下一次由中方主办第三次“Mosi”联合演习时金砖各国都能参演。

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