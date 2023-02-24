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迪拜将举办阿联酋服务贸易博览会

2023年02月24日17:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜2月24日电 （记者管克江）2月22日，“2023年中东（迪拜）服务贸易博览会及后世博特色商品展”（简称迪拜服贸会）的启动仪式在阿联酋迪拜帆船酒店举办，30多个国家的驻阿使领馆代表，阿联酋商业、金融、航空、科技、媒体等各界代表150余人出席。

图为与会嘉宾合影。中东国际展览集团供图

活动主办方中东国际展览集团战略发展总监扎胡尔·艾哈迈德表示，随着经济全球化深入推进和产业结构调整，服务贸易在世界经济中的地位持续攀升，阿联酋作为世界上最开放的经济体之一，其服务贸易市场在全球的发展地位日益突出。举办阿联酋服务贸易及特色商品展，将促进中阿两国服务贸易领域合作，共享阿联酋发展商机。

中东国际展览集团总裁王海林表示，过去几年，全球市场经历了许多挑战，但阿联酋市场始终保持了弹性和创新性。随着阿联酋政府大力推行经济多元化政策及2020年迪拜世博会的巨大成功，无数商业机会随之出现，特别是服务业蕴含巨大商机。中阿共建“一带一路”的合作广度和深度将进一步拓展。

启动仪式上，MIE集团还与中国外运、Al Fajer集团及长城传媒集团签订了赞助商协议。

据了解，阿联酋服务贸易博览会及后世博特色商品展将于今年9月份在迪拜世贸中心举办，这也是迪拜首次举办类似活动。届时，将有来自银行金融及保险、文化艺术、供应链及物流、创新技术、商业咨询及服务、自贸区、电子商务、娱乐等八大行业的300多家国际展商进行产品展示，展会同期还将举办多场交流会及研讨会。

王海林表示，中东国际展览集团举办“迪拜服贸会”的创意来自于“中国（北京）国际服务贸易交易会”，这是迄今为止全球唯一涵盖世贸组织界定的12大服务贸易领域的，国家级、国际性、综合型服务贸易交易平台。2022年，阿联酋以主宾国身份参会，是中东及北非地区首个受邀担任主宾国的国家。“我们希望，迪拜服贸会能够成为北京服贸会在中东和北非地区的一个重要补充，积极推进双方在航空服务、金融服务、先进制造、文化服务、人工智能、大数据、碳中和等新领域的投资合作”。

(责编：崔越、杨牧)

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