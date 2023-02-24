新华社华盛顿2月24日电 美国劳工部日前宣布，该部门调查发现美国一家食品卫生公司非法雇佣上百名童工从事危险工作。

美国自诩“人权卫士”，却屡屡因严重童工问题受到国际劳工组织点名批评，其系统性违法行为严重侵犯未成年人人权。请看新华社记者的报道——

他们从事危险工作

据介绍，这家“包装卫生服务公司”（PSSI）总部位于美国中西部威斯康星州，是美国最大食品安全卫生服务供应商之一。该公司已就非法雇佣童工行为支付150万美元民事罚款。

美国劳工部调查显示，该公司雇佣至少102名13岁至17岁童工从事危险工作，让他们在阿肯色、科罗拉多、印第安纳、堪萨斯、明尼苏达、内布拉斯加等8个州13处肉类加工厂上通宵夜班。

调查人员还发现，这些儿童工作时使用危险化学品清洁背锯、胸骨锯、劈头机等肉类加工设备，至少3名儿童曾受伤。

这是2022年2月4日在美国首都华盛顿拍摄的美国劳工部大楼。新华社记者刘杰摄

美国劳工部针对内布拉斯加州一家肉类加工厂的起诉书显示，2021年12月至2022年4月，一名14岁的儿童在该工厂打工，一周工作5天到6天，从晚上11点开始到凌晨5点结束，清洗“切肉的机器”。

美国劳工部官员杰西卡·鲁曼表示，本案童工违法行为是系统性的，清晰体现涉案公司各层级失职。这些儿童本不该受雇于肉类加工厂，而雇主没能从一开始防止童工违规发生。

另据劳工部中西部区域管理人员迈克尔·拉泽里透露，该公司系统里标记出一些未成年人名字，但这些标记被忽视。当调查人员带着授权令抵达该公司时，那些招募、雇佣和监督童工的人员还试图对调查工作进行破坏。

美国劳工部近期另一项调查发现，位于宾夕法尼亚州7家麦当劳餐厅特许经营者让154名14岁和15岁儿童在法律不允许的时间段工作，而且每周工作时长超过法律规定。此外，雇主违反联邦法律，让9名16岁以下儿童操作深炸锅。

去年，美国南部亚拉巴马州两家汽车零部件供应商被曝光雇佣童工，其中一家金属冲压工厂雇佣多达50名儿童，年龄最小的只有12岁。

这是2022年8月16日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

他们没有童年

美国1938年出台《公平劳动标准法》，禁止14岁以下儿童在美国大多数行业工作，允许14岁至16岁儿童在特定行业工作有限时间，允许16岁至17岁儿童被雇佣从事非危险工作，且工时不限。

新冠疫情暴发后，美国经济及劳动力市场受到严重冲击，不少商家和雇主把目光投向未成年人以缓解劳动力短缺，违法行为明显增加，一些州甚至还考虑立法放宽对雇佣童工的限制。

据美国劳工部此前公布的数据，仅2021年财年该部门就调查发现2819名儿童被非法雇佣，对雇主民事罚款累计近340万美元。其中，在田纳西州一起案件中，一名16岁少年进行高空建筑作业时不幸坠亡。

尊重和保护儿童权利、使他们免于从事繁重劳动是国际社会的共识。美国迄今仍未批准联合国《儿童权利公约》，童工问题触目惊心，尤其是在农业领域。据美国非营利组织“农场工人就业项目联合会”提供数据，估算美国仍有50万至80万名童工在农场工作。

美国童工相当一部分是移民，不少人是孤身来到美国、没有身份，只能在美国“打黑工”再把钱寄回家乡，没有所谓童年可言，更难以获得适龄教育。

美国童工问题专家、美国劳工部前官员迈克尔·汉考克认为，童工是美国“看不见的问题”之一，对于大众来说没那么显眼，但对于童工受害者来说，是一个真正的问题。童工问题剥夺了孩子们受教育的机会，将他们置于危险境地。打工会让他们在身体、智力等方面的发育倒退。

“这是我们不能忽视的问题，必须优先解决。”汉考克说。（记者：孙丁、刘杰、胡友松；剪辑：程大雨、沈浩洋、王沛；编辑：王申、马晓燕）

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(责编：崔越、杨牧)