新华社北京2月24日电 美国有毒化学品运载列车脱轨事故初步调查报告23日发布，但未就事故原因给出结论。

美国政坛方面，两党似乎将更多精力放在新一轮“指责游戏”中。民主党指责共和党前政府放松对铁路安全的监管，共和党则批评民主党现政府视俄乌冲突等海外事务优先于国内蓝领生活现状。

而对于受影响的小镇居民而言，他们的诉求很简单：“我们想要答案。”

“或可避免”

本月3日晚，美国诺福克南方铁路公司一辆货运列车驶经俄亥俄州东巴勒斯坦镇时发生事故，共50节车厢脱轨或损坏；20节运载危险品的车厢中有11节脱轨，其中5节载有氯乙烯。

根据初步调查报告，诺福克南方铁路公司的监测系统显示，出事列车的车轴和轴承在距离脱轨地点大约48公里的地方开始升温，但没有达到触发过热警报的温度。轴承升温至警报发出鸣响后，工作人员立即刹车，但未能阻止事故发生。

据媒体报道，美国每家铁路公司都有自己设定的温度报警阈值。美国国家运输安全委员会主席珍妮弗·霍门迪强调，事故最终报告可能需要18个月才能出炉，但国家运输安全委员会可能会提前建议铁路公司降低触发过热警报的温度阈值。

诺福克南方铁路公司在一份声明中回应说，该公司监测列车轴承是否过热的系统在事故发生的路段正常工作，其预警系统在业内“最敏感”。声明说，公司正在全力配合调查。

美国国家运输安全委员会前调查员拉塞尔·昆比告诉路透社，铁路公司应该监测铁路沿线设置的传感器的温度读数差异，对轴承温度发出预警，而不是等轴承过热后才发出警报。

霍门迪23日说，如果铁路公司的预警系统能提前发出警告，这起事故“可能不会发生”。

美国国家运输安全委员会23日宣布，将在东巴勒斯坦镇展开“现场听证调查”，听取目击者证词。同时，将调查列车货运车厢减压阀在事故发生后是否正常工作。

相互攻击

列车3日脱轨后，应急人员6日以避免发生大规模爆炸为由，对氯乙烯罐车进行“受控释放”，燃烧产生的滚滚黑烟在东巴勒斯坦镇上空弥漫，引发恐慌。居民身体不适和宠物、家禽、野生动物患病甚至死亡的报道或报告接连传出。

事故发生以来，美国总统约瑟夫·拜登始终没有到场视察，交通部长皮特·布蒂吉格在事发大约20天后才来到事发地查看情况。

布蒂吉格23日在东巴勒斯坦镇告诉媒体记者，他对自己先前一直没有对这起事件发表公开看法感到“遗憾”，“我本可以更早表达出来”。白宫新闻秘书卡里娜·让－皮埃尔同一天回应拜登是否将去现场视察时说，拜登“当然想提供帮助”，联邦政府在当地提供所需援助就是拜登的“直接帮助”。

共和党方面和东巴勒斯坦镇官员批评民主党籍的拜登迟迟不到当地视察，却突访乌克兰并宣布追加大笔军事援助，视外交事务优先于国内问题。

按照法新社的说法，在美国共和党籍前总统唐纳德·特朗普看来，东巴勒斯坦是保守的俄亥俄州里“最共和党的角落”。特朗普22日来到东巴勒斯坦，痛批拜登政府的“冷漠”与“背叛”。

民主党方面则强调，正是在特朗普执政时期，共和党政府废除了前一届民主党政府对于铁路安全的监管措施。布蒂吉格23日直接讽刺说：“我听说他（特朗普）说他和这件事无关，尽管它（废除前届政府政策）发生在他的政府里。”

路透社说，“毒列车”脱轨事件让美国民主、共和两党陷入新一轮政治争斗和“指责游戏”，而当地民众仍陷于大量致癌化学物质泄漏对健康造成长期影响的担忧。

“如果空气和水没有问题，那为什么人们会生病不适？”一名居民质问道。另一名居民说：“我们只是想弄清楚怎么回事，只是想要答案。”（郑昊宁）

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