新华社日内瓦2月23日电 世界卫生组织等联合国机构23日联合发布的一份报告显示，2020年每两分钟就有一名女性在怀孕或分娩期间死亡，约70%的孕产妇死亡案例发生在撒哈拉以南非洲。

这份题为《孕产妇死亡率趋势》的报告指出，研究人员追踪了2000年至2020年全球孕产妇的死亡情况。报告估测2020年全球孕产妇死亡人数为28.7万，这与联合国可持续发展目标2016年生效时的30.9万相比仅略有下降。

孕产妇死亡案例主要集中在世界最贫穷地区和受冲突影响的国家。2020年，约70%的孕产妇死亡案例发生在撒哈拉以南非洲。在9个面临严重人道主义危机的国家，每10万孕产妇中有551人死亡，而世界平均水平为223人。

报告显示，2016年至2020年，欧洲和北美洲地区的孕产妇死亡率增长了17%，拉丁美洲和加勒比地区孕产妇死亡率增长了15%。同时也有些地区孕产妇死亡率出现大幅下降，澳大利亚和新西兰孕产妇死亡率下降了35%，中亚和南亚地区孕产妇死亡率下降了16%。

导致孕产妇死亡的主要原因有大出血、高血压、与怀孕有关的感染、不安全人工流产的并发症等。这些因素在很大程度上是可以预防和治疗的。

联合国人口基金会执行主任纳塔利娅·卡内姆指出，有关部门应紧急投资于计划生育，填补全球90万名助产士的短缺。世卫组织总干事谭德塞表示，有关部门迫切需要确保女性在分娩前后都能获得保健服务。

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