新华网鹿特丹2月24日电（记者王湘江）中国新能源汽车制造商小鹏汽车23日在鹿特丹举行发布会，正式宣布在荷兰上市两款新车，分别为一款升级版运动型轿车（P7)和一款城市越野车（G9)。

当天，发布会在小鹏汽车与荷兰当地汽车经销商埃米尔·福莱开设的首家合作门店举行。据介绍，两款新车均为纯电动车，最大续航里程分别为576公里和570公里，起售价分别为49900欧元和57990欧元。除了这两款新车之外，小鹏一款飞行汽车X2也在现场亮相。

小鹏汽车荷比卢地区总经理程晓光对记者说，小鹏汽车去年在荷兰海牙开设第一家直营体验店之后，受到当地消费者欢迎。鹿特丹门店是小鹏汽车借力当地经销商网络开设的首家合作门店，未来还会在荷兰增加合作门店数量。

程晓光说，小鹏汽车早在2020年就已经开始布局欧洲，是最早进入欧洲市场的中国新能源汽车企业之一。欧洲汽车市场正处于快速转型阶段，纯电动车渗透率增长迅速，市场潜力很大，预计未来10年到20年会实现较大增长，因此目前布局欧洲是一个很好的时机。

他还表示，中国工业发展水平的快速提升是包括小鹏汽车在内的许多中国自主品牌有信心进军欧洲市场的根本原因。中国自主汽车品牌硬件质量不断提升，软件智能化优势明显，越来越多的中国自主品牌在海外拓展市场，并逐渐实现高端市场的突破。

(责编：崔越、杨牧)