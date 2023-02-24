新华社联合国2月23日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵23日在联合国大会乌克兰问题紧急特别会议上指出，无论困难多大，政治解决的大门不能关上，推动尽快实现停火止战是当务之急，输送武器不会带来和平。

戴兵说，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。危机爆发之初，俄乌双方曾举行多轮谈判，取得重要进展。遗憾的是，和谈中断了。其中的原委值得深刻反思。但历史的经验教训告诉我们，无论危机有多深，归根结底要和平解决。无论困难有多大，政治解决的大门不能关上。中方支持俄乌相向而行，尽快恢复直接对话，将合理关切纳入谈判，把可行选项摆上桌面，给早日走出危机、重建和平一个机会。

2月23日，在位于纽约的联合国总部，中国常驻联合国代表团临时代办戴兵在联合国大会乌克兰问题紧急特别会议上指出，无论困难多大，政治解决的大门不能关上，推动尽快实现停火止战是当务之急，输送武器不会带来和平。 新华社记者 谢锷 摄

戴兵表示，中方再次呼吁冲突当事方保持理性，克制冲动，避免危机进一步恶化甚至失控。冲突当事方应严格遵守国际人道法，避免袭击平民和民用设施，保护妇女、儿童等冲突受害者，尊重战俘的基本权利。各方应严格遵守《核安全公约》，坚决避免出现人为核事故。核武器用不得，核战争打不得。各方应共同反对使用或威胁使用核武器，防止核扩散，避免出现核危机。

戴兵说，国际社会要为劝和促谈作出共同努力。乌克兰危机升级已持续一年，残酷的事实充分证明，输送武器不会带来和平，拱火浇油只会加剧各方矛盾，延长扩大冲突只会让普通民众付出更大代价。中方敦促有关国家停止滥用单边制裁和“长臂管辖”，为局势缓和降温做点有益的事情。国际社会应加强能源、金融、粮贸、运输协调合作，共同努力减缓危机外溢影响。中方支持联大为推动会员国弥合分歧、形成共识、凝聚合力发挥积极作用。

戴兵强调，安全不是某些国家独享的专利，一国的安全不能以损害他国安全为代价，强化甚至扩张军事集团只会损害地区安全，更带不来和平。乌克兰危机的最终解决，关键是要摒弃冷战思维，在重视和尊重各国合理安全关切基础上，妥善解决各方正当的安全诉求，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。作为负责任的国家，中国始终站在和平一边、站在对话一边，始终坚持劝和促谈。中方发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件。中方愿继续为解决乌克兰危机、尽早实现和平积极发挥建设性作用。

联合国大会23日通过一项不具约束力的决议，再次呼吁俄罗斯结束在乌克兰的“敌对行动”并立即撤军。这份由包括乌克兰在内的57个国家共同提交的决议草案，在22日举行的联合国大会乌克兰问题紧急特别会议上以141票赞成、7票反对、32票弃权的结果通过。俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、厄立特里亚、马里、尼加拉瓜、叙利亚投了反对票，中国、印度、巴基斯坦、南非等32个国家投了弃权票。

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