新华社日内瓦2月23日电（记者陈斌杰）世界贸易组织23日发布报告说，初步预计2022年全球贸易增长幅度将高于去年4月该组织预测的3%，全球贸易展现出韧性，表现好于预期。

这份报告旨在评估乌克兰危机升级一年来对全球贸易的影响。报告说，受冲突影响的大多数产品缺口，例如小麦、玉米、向日葵产品、化肥、燃料等，被替代供应来源填补，一些受危机严重影响的商品价格涨幅也低于预期。

报告指出，由于价格上涨，尤其是燃料、化肥和谷物价格上涨，2022年俄罗斯出口额较上一年增长15.6%，出口量可能略有下降。乌克兰出口额2022年下降了30%。

报告认为，如果国际合作遭破坏，最不发达国家将承受最严重的冲击，因此从长期来看，加强多边贸易体制具有重要意义。

世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨表示，尽管过去一年全球贸易遭受冲击，但依旧表现良好，并未出现此前预见的“最坏情况”。由于多边贸易体系的开放性和各国政府的合作，食品价格大幅上涨和供应短缺并未成为现实。

奥萨认为，以开放和可预测的贸易规则为基础，培育更深层次和更多样化的国际市场，将使全球贸易更具韧性。

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