人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

世贸组织报告：2022年全球贸易表现好于预期

2023年02月24日16:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社日内瓦2月23日电（记者陈斌杰）世界贸易组织23日发布报告说，初步预计2022年全球贸易增长幅度将高于去年4月该组织预测的3%，全球贸易展现出韧性，表现好于预期。

　　这份报告旨在评估乌克兰危机升级一年来对全球贸易的影响。报告说，受冲突影响的大多数产品缺口，例如小麦、玉米、向日葵产品、化肥、燃料等，被替代供应来源填补，一些受危机严重影响的商品价格涨幅也低于预期。

　　报告指出，由于价格上涨，尤其是燃料、化肥和谷物价格上涨，2022年俄罗斯出口额较上一年增长15.6%，出口量可能略有下降。乌克兰出口额2022年下降了30%。

　　报告认为，如果国际合作遭破坏，最不发达国家将承受最严重的冲击，因此从长期来看，加强多边贸易体制具有重要意义。

　　世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨表示，尽管过去一年全球贸易遭受冲击，但依旧表现良好，并未出现此前预见的“最坏情况”。由于多边贸易体系的开放性和各国政府的合作，食品价格大幅上涨和供应短缺并未成为现实。

　　奥萨认为，以开放和可预测的贸易规则为基础，培育更深层次和更多样化的国际市场，将使全球贸易更具韧性。

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部