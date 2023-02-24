新华社德黑兰2月24日电 通讯：共同拥抱春天——记首届伊朗大学生中文演讲比赛

新华社记者高文成

继1月下旬中国农历新年春节之后，伊朗传统新年诺鲁孜节也将在3月到来。以“共同拥抱春天——伊朗诺鲁孜节与中国春节的共同点”为主题的首届伊朗大学生中文演讲比赛22日举行。来自德黑兰大学、沙希德·贝赫什提大学和阿拉梅·塔巴塔巴伊大学的12名选手用中文讲述他们眼中的两国相似年俗。

“两国新年前都要打扫房间”“每逢新年，长辈们都会给晚辈‘压岁钱’”“辞旧迎新之际，伊朗人会跳火堆，中国人会放鞭炮”“两国的新年餐桌上都必须有鱼”……演讲台上，选手们从年俗中寻找相似之处。

有些选手的演讲活灵活现。有的将伊朗家庭新年必备的由7种物品组成的“七鲜桌”搬上演讲台，有的一人饰两角，表演自己和中国朋友关于年俗的对话，讲到“压岁钱”习俗时，演讲者从兜里拿出红包道具。

来自德黑兰大学的米尔扎别一语道出人们的共同心声：家庭团聚是两国新年的共同主题，国泰民安是两国民众的共同追求。

阿拉梅·塔巴塔巴伊大学选手阿蕾祖·谢赫获得比赛冠军，她领奖后激动地拥抱在场的亲人和朋友。她说，未来想到中国工作，为两国交流作出贡献。

担任比赛评委的德黑兰大学孔子学院中方院长李玫说，选手们都是伊朗中文专业学生中的佼佼者，他们不仅在语音语调、演讲台风上有不俗发挥，在演讲内容上尤其下了功夫，展现出他们对中国文化的了解。

演讲比赛由中国驻伊朗大使馆、沙希德·贝赫什提大学与中国教育部中外语言交流合作中心联合举办。中国驻伊朗大使馆临时代办付莉华在颁奖仪式上说，希望更多伊朗青年学子学好中文，为中伊友好交往、民心相通谱写新篇章。

沙希德·贝赫什提大学中文系主任海拉巴迪表示，比赛现场座无虚席，体现了观众们对两国文化共性的巨大兴趣。

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