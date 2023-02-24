新华社纽约2月23日电 题：有钱打仗，无钱修路

新华社记者徐兴堂

“这是给我们最狠的一记耳光，此刻的事情说明他根本不关心我们。”美国有毒化学列车翻车地东巴勒斯坦市的市长特伦特·康纳威在接受媒体采访时指责拜登总统不顾国内问题，却远赴欧洲撒钱。

一列运输有毒化学品的列车于2月3日在俄亥俄州的东巴勒斯坦市倾覆，化学品燃烧后造成当地空气、土壤和水源严重污染。官方和铁路公司极力封锁消息，甚至逮捕了一名试图采访的记者，直到当地大量动物和鱼类生病甚至死亡，当地居民眼睛和喉咙出现症状，真相才慢慢被媒体披露。

这起事故发生后，密歇根、得克萨斯和内布拉斯加州又发生严重列车脱轨事故。连续发生列车脱轨事故引起人们对美国铁路路况的关注，有人在社交媒体上载了一列火车在严重变形的铁轨上慢慢前行的视频，看起来让人胆战心惊。当地网民跟帖说自己当地的铁路也好不到哪里去。一名网民讽刺说，美国应该重新设计车轮来适应这些扭曲的铁轨。

由于年久失修，美国货车翻覆事故已成为家常便饭。美国交通部数据显示，1990年到2021年间，共发生54539起列车脱轨事故，平均每年1700多起。俄亥俄州列车脱轨事故成了引爆美国民众不满情绪的导火索。名为“坎塔”的网友在社交媒体发文说：“美国现在像一个第四世界国家，它应该修复自己糟糕的基础设施，而不是发动无休止的战争。”

有钱打仗，却无钱修路，联邦决策者的行为同样激起了特伦特·康纳威的强烈不满。“我非常愤怒，今天早晨我发现总统在乌克兰向那里的人派发数百万美元，却不给我们帮助，这还是在总统日。”

2023年，美国国防预算高达8580亿美元，比上一财年增长近10%。美国一国国防预算超过排名其后的九个国家国防预算总和。这些钱名为用于美国的“国防”，实际大量用于在世界各地挑起战争或资助代理人战争。美国布朗大学华生研究院的估算显示，“9·11”事件以来美国花在海外军事行动上及与之相关的费用高达8万亿美元。由于大部分都是借来的钱，即使现在停止所有海外军事花费，未来几十年仍需要偿还数万亿美元的利息。

这与用于美国国内基建的投资形成鲜明对比。联邦决策者们对军费大方，对基建投资则出奇吝啬，甚至成为党争的砝码。2021年政府基建投资提案经两党拉锯最终大幅缩水，预算总额连维修陈旧基础设施都不够，更不要说新建项目了。据美国工程师协会估算，美国基建投资的缺口在未来十年仍高达2.59万亿美元。

实际上，美国国内需要用钱解决的问题多如牛毛。上个周日，近千名示威者聚集在首都华盛顿参加“反战争机器游行”，呼吁美国政府停止对乌克兰的军事支持，削减军费用于解决众多国内问题。绿党前总统候选人吉尔·斯特恩说：“这些残害生命的军事开支所消耗的资源正是国内所急需的：每年7万人因缺少健康保险而死亡；每天有50万人无家可归；3300万学生为学贷所困；1亿人背负医疗债务；2200万贫困儿童等等。”

克利夫兰前市长库齐尼奇道出了问题的根源。他抨击了美国军工复合体，认为美国曾经是领先世界的钢铁、汽车和轮船生产者，而现在却在制造敌人、混淆防守和进攻方面领先世界。美国把自己武装到牙齿，通过鼓吹战争花费数万亿美元来催生出一个侵略性的帝国。

(责编：崔越、刘洁妍)