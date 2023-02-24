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北京优秀影视剧海外展播季在伦敦启动

2023年02月24日08:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦2月23日电 （郭锦标）近日，北京优秀影视剧海外展播季在伦敦启动，《最美中轴线》《中国梦365个故事》《博物馆之城》等多部视听精品亮相。

北京市广播电视局党组成员、副局长孔建华在视频致辞中介绍了北京视听领域的发展动态和北京优秀影视剧海外展播季的合作愿景，期待在视听内容、产业、技术领域特别是影视IP商业运用、视听技术创新应用、视场景推广运用等方面不断深化合作。

中国驻伦敦旅游办事处主任薛伶表示，影视作品作为文旅项目中最具活力的展现方式易于传播，希望北京优秀影视剧海外展播季不断推陈出新，通过影像传播新北京，与更多中英合作伙伴一起，共同推动中英文旅交流与合作。

英国商业贸易部创意产业组负责人Neil Semple向大家介绍了英国影视及短片行业的发展与最新趋势，并分享推介了英国主流优秀作品，希望与北京的影视行业加深联系，进一步交流与合作。

2006年北京市与伦敦市正式建立友好城市关系。多年来，北京和伦敦以影视展播的形式展开对话交流。2022年9月，英国国际贸易部和北京市广播电视局联合主办了中英文化IP合作论坛。今年，双方积极推动北京优秀影视剧海外展播季与新视听表达的结合，借助海外展播季平台和资源，积极开展北京-伦敦短片节系列活动。

活动还邀请了伦敦短片节参赛获奖者资深导演现场分享创作经验。来自伦敦艺术学校的学生期待用作品展现北京和伦敦的美景美食，用镜头记录新时代下北京和伦敦的新变化。

本次展播季系列活动由北京市广播电视局主办。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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