本报记者 谭涵文

坐落于沙特阿拉伯首都利雅得市的苏欧德国王大学，是沙特深以为荣的第一所大学。去年12月，中国国家主席习近平抵达利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问，其间他接受了苏欧德国王大学授予的名誉博士学位。

习近平主席在沙特《利雅得报》发表题为《传承千年友好，共创美好未来》的署名文章中，提出了“以文明交流超越文明隔阂、以文明互鉴超越文明冲突，促进人民相知相亲，共建美美与共的文明百花园”的殷切希望。中国的青年一代，正用他们的方式，书写着新时代中外文化交流互鉴的动人故事。

2月7日至16日，12名来自清华大学新闻学院、经管学院、人文学院、美术学院和新雅书院等院系的学生在沙特阿拉伯调研学习。借助清华大学全球胜任力海外实践课程，师生们完成了一次别样的课堂学习，也书写着中沙青年交流的新篇章。

“了解中国社会，认识中国朋友”

2月8日，清华师生一行来到了苏欧德国王大学，与人文与社会科学学院院长苏欧德及相关负责人进行了座谈。

苏欧德国王大学学生拉什德表达了对人类命运共同体的深刻感触：“中国提出的人类命运共同体富有新意。当今全球化让世界各国密不可分，紧密相连。沙特欢迎中国朋友，也希望两国有更多交流和合作。”

自由交流时间让双方大学生迅速拉近距离、走近彼此的日常生活。“在中国，大学生需要读几年书？”“中国的婚礼是怎样的？”“你们来沙特最喜欢吃什么菜？”“中国有什么好吃的？”……对彼此的巨大热情和好奇，推动着友谊的播种与生发。

“无体育，不清华”的校园精神也从清华园被带到了阿拉伯半岛。学生活动室里，清华师生与沙特师生切磋起了乒乓球、桌上足球、台球，分组对垒、混合比拼，在一声声“加油”“好球”的激情挥洒中，青年人的“小球社交”成为两国深情厚谊的生动注脚。

“之前我只能在社交媒体和新闻中听到中国，这次有机会能够见到来自中国的同龄人，我非常开心！”苏欧德国王大学人文与社会科学学院大三学生阿卜杜勒说，“对于我们来说中国很新鲜，这样的跨文化交流能让我了解中国社会，认识中国朋友。”

交流活动结束后，中沙青年用“Z世代”的日常方式继续着彼此的连接，阿卜杜勒注册了微信账号，与清华师生不断分享利雅得的城市特色以及在沙特的生活学习体验，相约下次的“网友”见面。

“我一直想学老北京话”

沙特青年对中文的热情充沛饱满。

100多位来自沙特的青年中文学习者和爱好者曾给习近平主席写信，分享学习中文的收获和感悟，希望进一步了解中国，立志成为促进沙中友好的青年使者。

去年年底，习近平主席复信沙特中文学习者代表，强调青春孕育无限希望，青年一代是中沙、中阿友好的未来。他鼓励沙特青年学好中文，为增进中沙、中阿友谊作出新的贡献。

位于沙特第二大城市吉达的阿卜杜勒阿齐兹国王大学是沙特开设中文系的高校之一，该校多名学生正是写信给习近平主席的沙特青年中文学习者代表。清华师生到访，面对面感受了同学们流利的中文口语和对中国文化的理解、认同。

清华大学经济管理学院的学生马飞扬，用英文向在场师生介绍了中共二十大报告中关于深化文明交流互鉴的倡议。在发言最后，他化用先知穆罕默德的话“知识，虽远在中国，亦当求之”，用阿拉伯语说道：“求知，哪怕远在阿拉伯”。听到这句话，现场响起了热烈的掌声。马飞扬说：“用阿拉伯语说出我们此行的意义是对对方文明的尊重。”

艾哈迈德·苏莱曼和韦尔萨·阿卜杜拉赫曼是2022年沙特地区“汉语桥”比赛的冠、亚军，也是给习近平主席写信的代表。

艾哈迈德·苏莱曼用流利的中文表达出他对中国文化的好奇以及对中沙交流的热爱和向往，并向清华学生现场讨教此前一直想学的“老北京话”，现场欢声一片。

韦尔萨·阿卜杜拉赫曼在发言中引用了2016年习近平主席访问沙特时提到的诗句“海内存知己，天涯若比邻”，和清华师生们一起唱起了她最喜欢的中文歌，表示今后会继续向阿拉伯世界介绍中国，祝愿中沙友谊长存。她说：“自从我开始学习中文，除了我的中国老师们以外，没有机会和中国人面对面说中文，也没有机会交流文化……我从清华大学学生这里了解到了很多中国青年的想法和中国的文化、历史等。另外，我没想到他们也认识了一些阿拉伯语单词！”

沙特学生汪哲还和清华的同学们定下了“火锅之约”：“前几天我本来想去吃火锅，但是不知道怎么点单，下次得和中国朋友一块儿！”

看世界，也看世界眼中的中国

“全球胜任力海外实践课程”开设于2017年，由清华大学新闻与传播学院、校团委以及学生全球胜任力发展指导中心联合开设。课程开设至今，已经有多名学子赴埃塞俄比亚、伊朗、阿联酋、巴西、尼泊尔和南非等国开展社会调研。巴西亚马孙雨林、南非罗本岛博物馆、肯尼亚蒙内铁路……参观交流中，同学们既看到了世界，也看到了世界眼中的中国。

清华师生们在世界各地感受异域文化带来的冲击，同时也不断思考着中国问题。他们带着自己的课题参与到课程中，在实践中积累了见闻，在对话中提升了对新时代中国的感受与认知。

前往伊朗调研的经管学院博士生赵闯说：“实践路上，伊朗丰富的社会文化为来自不同专业的同学提供了鲜活的对比素材。同学们尝试从国际比较的新视角看待中国特色，更深入地思考中国和中国共产党在经济全球化进程中的独特作用，进一步思考自己作为清华学子的使命和目标。”

伊朗沿街店铺挂出的支付宝二维码、汉语广告牌深深触动了经管学院的惠泽华，她说：“中国对世界的影响力，不单单是千百年前的丝绸和茶叶，也不仅仅是熊猫、电脑和服装玩具，更体现在硬件基础设施、网络信息服务所代表的新生活方式中。”

清华大学新闻与传播学院党委书记、全球胜任力海外实践课程负责人胡钰教授说：“要充分认识世界文化的多样性，真诚尊重并积极融入不同文化。重要的是，在文化交流中，我们要以自信的姿态主动融入，以富有生活气息、时代气质的内容进行交流，让当代中国青年声音、中华文化魅力与中国形象有效传播开来。”

在沙特，清华大学的师生们用镜头记录下了当地民众的106张笑脸：他们有的是年龄相仿的青年学生，有的是不太了解中国但乐于倾听的沙特青年，有的是在沙特生活多年的中国面孔……笑脸中流露的，是跨越文明类型的真挚热情，是与多元文化相知相会的深切渴望，是超越差异隔阂的命运与共。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)