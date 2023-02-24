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塞尔维亚总统欢迎中国游客赴塞旅游

2023年02月24日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社贝尔格莱德2月23日电  （记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇22日出席第四十四届贝尔格莱德国际旅游博览会开幕式时说，欢迎更多中国游客赴塞尔维亚旅游，相信他们会受到热情友好的款待。

　　本届博览会在贝尔格莱德会展中心举行，由中国担任主宾国。除武契奇外，中国驻塞尔维亚大使陈波、来自中国北京和宁波市文旅部门代表以及多名塞尔维亚政府官员也出席开幕式。

　　武契奇在开幕式上发表致辞，欢迎各参展代表团参加本届博览会。他说，非常荣幸中国能担任博览会主宾国，并有20余家中国企业参展。

　　武契奇高度评价塞中两国务实合作取得的丰硕成果。他强调，塞中友谊源于高度的相互信任，两国人民是真诚的朋友，欢迎中国游客前来旅游，中国游客将在塞受到热情友好的款待。

　　陈波表示，中塞旅游合作优势独特，一是互免签证，二是互通直航。本届博览会为促进中国同塞尔维亚及中东欧国家间旅游合作提供了宝贵机会。她说，随着中塞关系快速发展，两国人民间的友谊越发深厚，到对方国家去看一看的愿望越来越强烈，中塞旅游合作前景广阔，并将为促进中国同中东欧国家的旅游合作和人文交流作出贡献。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月24日 04 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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