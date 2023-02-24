本报记者 李志伟 俞懿春

中国商务部最新发布的数据显示，开年首月我国实际使用外资金额1276.9亿元，同比增长14.5%，规模稳步上升，结构持续优化，彰显中国依然是外商投资兴业的热土。国际机构、在华外资企业等纷纷表示看好中国经济发展前景，认为中国经济将迸发出更大活力，为全球带来更多市场机遇和发展红利。

今年1月，渣打银行获得在中国设立外商独资证券公司的许可，成为继摩根大通证券、高盛高华证券之后，第三家获批的外商独资证券公司。“中国坚定不移推进高质量发展，深化改革开放，特别是在更高水平基础上持续推动金融开放，这为外资金融机构提供了巨大的发展机遇。”渣打银行相关负责人张晓蕾说。

施罗德基金日前获批在中国设立外资独资公募基金管理公司，成为中国第五家外资独资公募基金公司。施罗德投资相关负责人郭炜表示：“这离不开中国政府扩大金融业对外开放的系列利好政策的支持。我们将积极推进筹备工作。”

中国德国商会最新年度问卷调查显示，半数受访企业表达了继续投资中国市场的意愿，近八成受访企业对中国市场的中长期前景持积极态度，希望在中国科技创新大潮中收获机遇。

“从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长、从要素投资驱动转向创新驱动，中国持续进行的改革有助于实现高质量发展。”国际货币基金组织经济学家康仲植接受本报记者采访时表示，近年来，中国资本市场更加深入地融入全球金融市场体系，外资准入负面清单连续数年缩减。同时，中国充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，不断加强知识产权保护，深化户籍制度改革等，增强了市场竞争活力和劳动力的流动性。中国推进供给侧结构性改革取得实效，未来经济将进一步实现高质量发展。

1月8日起，中国有序恢复中国公民出境旅游，逐步恢复陆路、水路口岸客运出入境。多家外国在华商会日前表示，此举对区域经济和全球贸易带来明显利好。中国英国商会发表声明表示，随着疫情防控进入新阶段，企业乐观情绪持续上升，“中国重新成为（外资的）优先投资目的地”。

非洲开发银行1月发布报告认为，中国优化调整防疫政策后，作为非洲重要出口市场的亚洲地区将实现稳定增长，进而扩大非洲发展空间。

亚洲开发银行首席经济学家朴之水表示，中国经济恢复将对亚洲经济产生巨大推动作用。中国消费者需求大幅回升，不仅提振各贸易伙伴对华出口，也有利于同中国相连的所有价值链。

高盛集团日前发布报告说，中国经济加快恢复将提振全球经济增长，“随着全球金融条件改善、国际贸易增加，中国经济增长的溢出效应将更大”。

《 人民日报 》（ 2023年02月24日 04 版）

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