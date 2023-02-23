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王毅在结束欧洲、俄罗斯之行后接受中央媒体采访

2023年02月23日23:01 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科2月23日电 2023年2月22日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在结束访问法国、意大利、匈牙利、俄罗斯并出席第59届慕尼黑安全会议后，接受了中央媒体的采访。

　　一、问：这是今年您首次出访，向各方传递了怎样的信息？

　　王毅：当今世界正处于百年变局，国际形势中不确定、不稳定因素增多，中国作为联合国安理会常任理事国和世界第二大经济体，发挥什么作用备受瞩目。我此次应邀出席慕安会，并与各国政要深入交流，重点介绍了中共二十大之后中国大政方针走向，全面阐述了中国式现代化的光明前景和深远影响。

　　中共二十大成功召开，确定了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的中心任务。我们将在以习近平同志为核心的党中央领导下，万众一心迈上新时代新征程，这不仅为当今动荡世界提供了最重要的稳定性，也将为世界的和平与发展事业注入最强劲的正能量。

　　中国式现代化造福中国，惠及世界。中国坚持高质量发展，推进高水平开放，为中国同世界各国加强合作提供了新机遇。中国已取得新冠疫情防控重大决定性胜利，社会活力迸发，经济强劲复苏，将继续成为世界经济的主要引擎。这是世界经济的福音，各国发展的利好。

　　各方关心中国的外交取向，我重点阐述了中方坚持走和平发展道路的坚定决心和历史自觉，这是中国从历史、现实和未来的深刻思考中作出的战略抉择。新中国成立70多年来中国从未主动挑起一场战争，在和平与安全问题上，中国是世界上记录最好的大国。中国已经用大量事实证明，这条和平发展道路不仅走得通，而且很成功。我们不仅自己要坚定走下去，还希望同各国一道，共同走和平发展道路。

　　欧洲各国政要都表示重视中国在世界上的重要地位和积极作用，认同中国的政策选择和发展方向。各方纷纷祝贺中共二十大成功召开，希望尽快全面重启同中国的机制性对话和各领域交流，共同开辟互利合作的新前景。

　　二、问：最近美国炒作无人飞艇事件，国际社会高度关注中美在慕安会期间的非正式接触。您对中美关系作何评价？

　　王毅：中美关系的走向和影响远超双边范畴，攸关世界和平安全。所谓无人飞艇事件完全是一次因不可抗力导致的偶发意外事件，但美方却置若罔闻，滥用武力，继而炒作升级，抹黑中国。美方的这种做法并不代表其强大，反而暴露出缺乏理性。我相信未来史书上的记载将会注明这是美国制造的一场闹剧和作秀。在同美国务卿布林肯非正式接触时，我明确告诉美方，不要出于国内政治需要再做这样的荒唐事了。美方应拿出诚意，正视并解决此事给中美关系造成的损害。如果美方执意借题发挥、扩大事态，中方必将奉陪到底。

　　中方一直强调愿本着相互尊重、和平共处、合作共赢的精神发展稳定的中美关系，但美方却固守唯我独尊的霸权思维，不择手段打压遏制中国，地缘上围堵，科技上封锁，经济上“脱钩断链”，意识形态上制造对抗。但中国的发展具有强大内生动力和必然历史逻辑。有习近平总书记的掌舵领航，有9600多万中共党员奉献进取，有14亿中国人民众志成城，有爱好和平、主持公道的各国人民理解支持，中华民族伟大复兴不可阻挡。我们奉劝美方放弃零和博弈的陈旧思维，树立客观公正的对华认知，回归理性务实的对华政策。

　　三、问：今年首次出访选择欧洲有何考虑？这次同欧洲各国领导人交流取得了哪些收获？

　　王毅：友好是中国对欧政策的主基调，合作是中国对欧政策的总目标。我们一直将中国和欧洲定位为维护世界和平的两大力量、促进共同发展的两大市场、推动人类进步的两大文明，双方是伙伴不是对手，是机遇不是威胁。中欧关系始终具有全球性和战略性，双方作出的选择影响世界的走向。如果中欧选择对话合作，阵营对立就不会形成；如果中欧选择和平稳定，新的冷战就打不起来；如果中欧选择开放共赢，全球发展繁荣就有了希望。这就是中欧在新的历史条件下应当承担的责任。

　　当前国际社会面临前所未有挑战，乌克兰危机外溢波及全球。中欧排除外部干扰，妥善管控分歧，加强交流合作，将为动荡的国际局势提供宝贵的稳定性，对推动乌克兰问题政治解决也具有重要意义。去年以来中欧关系稳中有进。习近平主席同访华的德国总理朔尔茨、欧洲理事会主席米歇尔深入沟通，同欧洲国家领导人面对面交流、视频会晤、通话共20多次，达成广泛共识，为中欧关系发展发挥了战略引领作用。

　　我在接触交流中感到，欧洲国家都对中国的发展充满期待，对中国在世界上的作用寄予厚望，都愿推动中欧全面战略伙伴关系和经贸互利合作回暖升温，都期待全面重启各层级面对面交流，全面激活各领域对话合作，我认为中欧关系今年会呈现一个积极发展态势。

　　中法战略合作长期走在中西方合作前列。双方商定共同筹备好下阶段高层交往，加强应对全球性挑战的战略协调，继续在国际舞台上弘扬独立自主的传统。双方同意把文旅年和建交60周年纪念活动办出特色，深化航空航天、农业食品、绿色发展、第三方市场等务实合作，提升解决粮食和能源危机、气候变化、生物多样性等议题的能力。

　　德国是中国在欧盟的最大经贸伙伴。在维护世界和平繁荣、应对全球挑战方面也肩负共同责任。双方一致同意尽早启动下一轮中德政府磋商，深化各领域务实合作，共同发出支持多边主义和自由贸易的积极信号，朔尔茨总理再次强调反对一切“脱钩断链”的图谋。

　　意大利同中国有着友好传统，是共建“一带一路”的天然伙伴。双方同意发挥好中意政府委员会对各领域务实合作的规划协调作用，办好中意文化旅游年收官活动，推动教育、文化、旅游等领域人员往来尽快恢复至疫情前水平。

　　匈牙利是第一个同中国签署共建“一带一路”合作文件的欧洲国家。双方重申坚定支持彼此捍卫主权、安全和发展利益，用好中匈政府间“一带一路”合作委员会等机制平台，持续拓展新能源、互联互通等新合作领域，促进更多合作成果惠及民生。

　　今年是中国欧盟建立全面战略伙伴关系20周年，中欧双方同意筹备好今年中欧领导人会晤，发挥好中欧战略、经贸、绿色、数字、人文5个高层对话的支柱作用，共同维护多边主义和自由贸易，共同维护全球产业链供应链稳定，共同维护法治化、规范化的国际经贸环境。

　　四、问：此次您访问俄罗斯备受国际社会关注，主要取得了哪些共识？

　　王毅：中俄互为最大邻国，理应常来常往，睦邻友好。面对当前复杂多变的国际形势，中俄作为两个联合国安理会常任理事国，也承担着推进世界多极化进程，反对单边霸凌行径的应尽责任。此访取得了三方面共识。

　　一是对两国元首确定的双边关系目标进行了再确认。去年底习近平主席同普京总统视频会晤，就今年双边关系发展作出规划部署。双方梳理了元首共识落实工作，商定继续保持高层交往，深化战略协作，维护好两国共同利益和各自正当权益。

　　二是对两国各领域务实合作进行了再推动。中俄合作不针对第三方，也不受第三方干扰，具有独立价值和自身规律。双方商定重启两国人员正常往来，推动各领域重点合作项目尽快落地，办好体育交流年等人文交流活动，夯实两国关系的民意基础。

　　三是就共同关心的重大国际地区问题进行了再对表。双方同意深化在联合国、金砖国家、上海合作组织等多边合作平台的协调配合，就朝鲜半岛、阿富汗局势等国际地区热点问题开展有效沟通，共同维护好亚太地区以及各自周边地区的和平稳定。

　　五、问：乌克兰危机爆发即将满一年。您如何看待下步走向？对解决全球安全问题有何建议？

　　王毅：乌克兰危机不是我们愿意看到的，我们同各方一样，对冲突扩大化、长期化感到担忧。在乌克兰问题上，中方始终坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边。中方的立场归结起来一句话，就是劝和促谈。一年来，我们没有袖手旁观，从不火上浇油，更反对趁火打劫。我们积极推动局势降温，鼓励支持一切有利于和平解决乌克兰危机的努力。

　　这场危机发生在欧洲，影响波及全球，不能无限期拖下去。中方支持欧洲在劝和促谈方面发挥更加积极和建设性作用。欧洲应当认真思考，创造什么样的条件能实现停火止战？制定什么样的框架才能让欧洲长治久安？发挥什么样的作用才能真正体现欧洲的战略自主？

　　出席慕安会期间我与10多个国家的领导人和外长分别会见，也包括乌克兰外长库列巴。访俄期间，我同俄方领导人就当前局势深入交换看法。一路走来，我感到各方立场虽不尽相同，甚至尖锐对立，但都接受最终应通过对话谈判解决争端，都理解应构建地区安全架构实现和平，都赞赏中方秉持的客观立场和冷静态度，都期待中方为政治解决乌克兰问题发挥更积极作用。

　　中方即将发布关于政治解决乌克兰危机的立场文件，重申中方一贯主张，也将吸纳各国合理关切，争取形成国际社会在乌克兰问题上的最大公约数。中方认为，形势越是复杂，越要保持清醒；问题难度越大，越要坚持对话。中方将继续根据事情的是非曲直发挥建设性作用，鼓励支持当事方不放弃任何致力于和平的努力，与国际社会一道，积极探索政治解决危机的有效途径。

　　建设一个更加安全的世界，是各国人民的强烈愿望，是世界各国的共同责任，更是时代前进的正确方向。当今世界面临诸多动荡战乱，根源正是联合国宪章的宗旨和原则没有得到真正的遵守。任何国家都没有特权在世界上我行我素，搞本国例外和双重标准，任何霸权、霸凌、霸道之事都应得到各国人民的一致抵制。在本次慕安会演讲中中方呼吁，为了世界更安全，我们都应坚持尊重各国主权和领土完整，都应坚持通过对话协商和平解决争端，都应回归联合国宪章宗旨和原则，都应重视发展的关键作用。中方愿以落实全球发展倡议和全球安全倡议为契机，同各国加强沟通合作，践行真正的多边主义，维护国际公平正义，共同守护世界人民的安宁，推动构建人类命运共同体。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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