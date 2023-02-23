人民网曼谷2月23日电 （记者孙广勇）泰国中华总商会2月22日举行新闻发布会宣布，以“汇华商大智慧，谱华族新篇章”为主题的第16届世界华商大会将于6月24日至26日在泰国曼谷举办。

泰国副总理兼商业部长朱林、中国驻泰国大使韩志强、曼谷市市长查察等出席发布会，并向全球华商发出邀请：“泰国曼谷欢迎您！”

自新加坡中华总商会于1991年8月主办首届世界华商大会以来，大会已成为全球华商两年一度的盛事。

本届大会主席、泰国中华总商会主席林楚钦表示，希望通过举办本届世界华商大会，为疫情后世界华商事业的持续发展搭建新平台，共同发掘危机下的新机遇，探讨世界华商合作的多边化、多元化，开拓新时期泰国与世界各国商贸投资的新局面，构建世界华商命运共同体，让华商精神薪火相传，努力培养新时代青年华商。同时，也让世界华商更加深入地认识泰国，为泰国经济繁荣和华商事业的发展合作共赢，谱写新篇章。

本届大会执行主席、泰国中华总商会副主席李桂雄介绍了世界华商大会的历史，并表示泰国中华总商会曾于1995年主办第3届世界华商大会，今年为时隔28年再次主办这一盛会，目前本届大会正在抓紧筹备中。

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