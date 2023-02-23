新华社加沙2月23日电（记者柳伟建）以色列军队23日凌晨出动战机空袭了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带的军事目标，以报复当天早些时候来自加沙地带的火箭弹袭击。

据巴勒斯坦媒体报道，以军战机当天空袭了哈马斯下属武装派别卡桑旅位于加沙地带北部和中部的多处据点，目前暂无人员伤亡报告。

以色列国防军当天发表声明说，当天早些时候，以南部遭到来自加沙地带的6枚火箭弹袭击，以军拦截其中5枚，另有一枚落入空地。作为回应，以军战机随即空袭了哈马斯在加沙地带的多处目标。

截至目前，尚无加沙地带的武装组织宣称制造了这起火箭弹袭击。

2023年以来，巴以地区紧张局势加剧，以色列军队在约旦河西岸和耶路撒冷多个地区与巴勒斯坦人发生冲突并造成伤亡，耶路撒冷也发生了多起针对以色列人的枪击事件。巴勒斯坦已宣布停止与以方在安全领域的合作，以色列也宣布一系列针对巴勒斯坦人的措施。

以色列军队22日在约旦河西岸城市纳布卢斯同巴勒斯坦人发生冲突。据巴卫生部消息，冲突中，以军打死10名巴勒斯坦人，还造成102人受伤。

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