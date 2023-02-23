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智库报告：西方军援乌克兰“掺水”严重，人道援助仅占5%

2023年02月23日17:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京2月23日电 （记者张矜若）2月23日，由中国人民大学重阳金融研究院（人大重阳）主办、中国人民大学全球治理研究中心承办的全球治理论坛（2023年春季）在北京举行。会上发布了《掺水的援助：西方军事援助乌克兰的内幕与剖析》报告，多名专家参与研讨发言。

2022年2月爆发的乌克兰危机已经持续一年之久，已经并仍在继续破坏地区安全与全球发展。一年来美国不断对乌克兰军事援助，将自己打造为拯救乌克兰的正义化身。事实是，美国大量援助资金流向美国自身，流向乌克兰的资金多为军事援助而非人道主义援助，整体实际援助交付层层缩水，最终实际效果大打折扣，可概括为“煽动力猛、欺骗性大、利己心强”的特点，这无助于解决乌克兰危机。

在报告发布环节，中国人民大学重阳金融研究院俄乌局势追踪课题组发布了报告《掺水的援助：西方军事援助乌克兰的内幕与剖析》。报告指出，美式援助将使乌克兰发展陷入长期困境。截至2023年1月15日，美国承诺援助乌克兰的资金总额达到768亿美元。其中军事援助占比最大，为465亿美元，占比61%。美国部分军事援助为金融贷款，用于购买美国军品，这份贷款将形成乌克兰等国家的长期负债。人道主义援助占比最小，为39亿美元，仅占5%。财政援助为264亿美元，占比34%。美国财政援助的主要目的是维持乌克兰政府战时运转的持续性，报告分析得出，其最终目的是推动乌克兰危机长期化。

报告认为，与援助相关的比值类数据可以表明美国援助意愿并不高，甚至实际交付的援助大量掺水。虽然一方面，美国对乌克兰的承诺援助金额最高，其中美国的军事援助承诺金额是第二名英国的近十倍。但另一方面，关于援助国承诺援助绝对金额与GDP的比值，该比值最高的两个国家是爱沙尼亚和拉脱维亚，分别约为1.07%和0.98%，美国仅约为0.37%。挪威重型武器库存中实际交付给乌克兰的占比约为23%，占比排名第一，美国约为2%，大幅落后于美西方其他国家。德国等众多国家对乌克兰预算支持承诺中已实际支付的比例较高，甚至达到100%，美国仅约为48%。

报告研究发现，美西方多种援助数据的统计口径混乱不一，容易混淆视听。比如，多种援助数据将贷款、租借与赠款一并汇总统计，容易混淆和误导援助的实质意义。从美国租借的历史经验来看，美国援助并非免费，而是代价巨大。同时，美国援助数据缺乏完整性，整体援助交付的透明度极低，对实际落实的援助信息讳莫如深。

报告研究发现，美国大量援助资金并未流向乌克兰。涉及400亿美元的《2022年额外的乌克兰补充拨款法案》中仅有约17%指向乌克兰，有挪作他用之嫌。其中超过142亿美元为美国自用，占比约36%，如更新美国军备库存、为美国军事人员发放额外工资津贴等。另有189亿美元的援助资金并没有明确指出受援国，约占47%。

报告分析得出，美对乌军援是服务于美国军工复合体的“洗钱计划”。美国军工复合体之间利益交织，军工企业通过捐赠、游说等方式渗透美国决策链，从美国对外军援中获益，收获巨额军品订单。美国军工寡头企业为游说活动每花费一美元，就能够从国防部合同中获得数千美元。乌克兰危机推动美国军工企业股价相较于标普基准指数实现了约50%的巨幅增长。美国对乌军援为美国提供了采购新武器替换旧武器的契机，将在长期提升美国军力。美国2023财年的国防预算也达到了8133亿美元，比原计划提前至少8年达到这一水平。部分批判性声音极力反对美国军事援助，以及揭露军援相关腐败，但美国媒体并未将这些声音转化为抑制军援的舆论力量。美国军工复合体的这种商业模式饱受批评，美国援乌法案被形象地比喻为“洗钱计划”。

报告对美式援助进行了总结，一是，美式援助极具煽动性，在危机发生之前和演进过程之中，美国都不断通过军援拱火乌克兰危机并维持其烈度。二是，美式援助极具欺骗性，美国实际援助层层缩水，援助交付以“拖”为主，援助的运输环节无法得到保障，实际抵乌的援助过于老旧，并且透明度极低难以追踪去向。三是，美式援助极具自私性，美国400亿美元援乌法案中大量资金流向美国自身，该法案将为美国军事承包商带来至少173亿美元的额外收入。四是，美式援助极具外溢性，导致欧洲内耗愈加严重，进而欧洲将不得不在能源、军事、经济等各个领域加强对美国的依赖。

(责编：崔越、张悦)

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