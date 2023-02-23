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朝阳少侠：美国真的有新闻自由吗？

2023年02月23日16:56 | 来源：朝阳少侠
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美国总是把“新闻自由”挂在嘴边。然而，当人民真的需要新闻自由时，等来的却是新闻封锁、舆论管控。

2023年2月初，美国俄亥俄州发生一起火车脱轨导致危险化学物质氯乙烯泄漏事故，严重污染俄亥俄州、宾夕法尼亚州、肯塔基州、西弗吉尼亚州多地，居民出现疑似中毒症状，鱼类和牲畜死亡。发生了这么大的事，美国国内新闻头条却默不作声，社交媒体也难觅其踪。

直至近10天后，一名非裔记者在州长新闻发布会现场报道时，与警察发生冲突并被逮捕，蹭上了种族问题的热度，加之有俄亥俄州民众在网上发布现场视频照片，才让这场被美国媒体压制的“生化危机”“切尔诺贝利2.0”揭开了盖子。

让我们以这一事件为切口，见识一下美国对内舆论压制的“三板斧”。

——瞒天过海

在互联网如此发达的今天，一起关乎万千民众身家性命的灾难事故竟然捂了十多天，的确令人匪夷所思。这也充分暴露了美国媒体已经沦为某些利益集团的附庸，而不是其自我标榜的公众利益代言人。

事实上，西方新闻媒体建立在资本主义私有制经济基础之上，一直是垄断资本控制舆论的工具。比如，美国媒体呈现高度集中局面，被少数财团或大家族控制。通用电气公司、新闻集团、迪士尼公司、维亚康姆、时代华纳和CBS等六大公司控制了超过90%的美国媒体。

西方的“新闻自由”口号自提出起，就带有鲜明的阶级性。所谓不受制于任何组织机构，绝对的、抽象的、普遍的、超阶级的新闻自由，不过是资产阶级迷惑世人、维护自身既得利益的幌子。

此次俄亥俄州重大灾难事件中，脱轨货运列车运营方美国Norfolk Southern公司常年花费巨资游说政治团体，抵制高危物品运输相关安全条例，拒绝升级换代刹车系统，为节省开支解雇大量员工导致工作负荷增加，检修不规范等，都为最终事故发生“埋雷”。

根据美国联邦铁路管理局统计，2013至2022年美国共发生铁路事故11万起，火车脱轨12441起，平均每天就有3.4起。但在政治献金裹挟下，美国政府对如此触目惊心的数据毫不在意。拜登政府更是解散铁路工人协会，进一步加剧铁路安全隐患。美国国会对此类重大安全事故也鲜有调查问责。不难理解，美国媒体对此次事件集体噤声，与上述情况脱不了干系。

选择性报道现象在美国屡见不鲜。2011年“占领华尔街”运动席卷全美，主流媒体普遍没有及时报道，更无深度分析。近日，普利策奖得主、资深记者西摩 赫什发长文指认美军炸毁“北溪”管道，美国舆论视若无睹。美籍国际问题专家吉尔伯特·多克托罗直言，西方媒体封锁赫什爆料“不足为奇”，因为媒体听从美国政府的领导。新加坡《联合早报》认为，此等足以登上头版头条的新闻被硬生生淡化降温，让国际社会不寒而栗。

——偷天换日

俄亥俄州“生化危机”事发三四天后，CNN等主流媒体发布简短消息，将其定性为“普通火车脱轨事件”，故意忽略毒气泄漏情况及危害。随着更多事实曝光，又含糊地说化学物质泄漏不多，是“可控燃烧”。

构建框架、设置滤镜，把想掩盖的问题大事化小、小事化了，是美国媒体的一贯手法。2021年，彭博社在发布所谓“全球抗疫排名”时，就有意淡化最为关键的确诊病例、死亡人数等指标，贬低严格防疫措施等重要指标，硬生生把抗疫表现最差的美国捧成“世界第一”。

——杀一儆百

耶鲁大学访问学者乔纳森 谢尔曾披露，传媒大亨默多克经常告诫《华尔街日报》编辑记者，“别再为赢得普利策奖而写文章”。一些有操守的编辑记者试图闯关越界，轻则被删帖禁言，重则受牢狱之灾。

美国化学品泄漏事故发生后，新闻国家（News Nation）记者兰伯特在新闻发布会现场被捕，罪名是“非法侵入和扰乱秩序”。2020年，“黑命贵”抗议运动期间，不到十天内，有多达148名媒体记者遭警方暴力执法。2021年，美国著名叙利亚问题专家约书亚 兰迪斯在推特上转发“灰色地带”网站揭露反华学者郑国恩涉疆谎言的文章，有关推文发布不久即遭删除。此外，马丁 雅克、郑永年、罗思义等学者，也因为替中国仗义执言被频频打压。

新闻舆论也是美国对外进行煽动、颠覆、破坏的看家招数，让我们再见识一下美国对外舆论攻击的“五毒掌”。

——笑里藏刀

美式宣传表面温情脉脉，实则暗藏杀机。美国中情局专门针对中国和平演变的《十条诫令》中说，“一定要尽一切可能做好传播工作，包括电影、书籍、电视、无线电波……和新式的宗教传播。只要他们向往我们的衣、食、住、行、娱乐和教育的方式，就是成功的一半。”

好莱坞大片多以美国拯救世界为主要情节，处处宣扬美国“自由”“幸福”，试图唤起国际受众对美国的崇拜和向往，潜移默化影响三观。美国在世界各地一手策划的“颜色革命”也已经由“明火执仗”推动“民主”改造，转变为“潜移默化”培植“民主”土壤。

——指鹿为马

美国热衷给别国贴标签、泼脏水，喜欢用“邪恶”“威权”“流氓”等标签污名化对手，美化自身霸权行径。这些词汇具有强烈道德色彩和爱憎情绪，一旦给其他国家贴上这些标签，美国就可以居高临下、无所顾忌地搞有罪推定和道德审判。

上世纪70年代，为了颠覆智利阿连德政府，美国媒体造谣阿“将亲生父亲打残”“当医生时强奸女病患”等，美国政府砸下数百万美元巨资阻止阿连任。2018年委内瑞拉总统大选中，马杜罗以明显优势连任，美国媒体却不约而同给他贴上“非法”标签，为下一步对委内瑞拉的干涉行动“铺路”。

中国人对这种套路更是熟悉。明明是遏制黑暴势力打砸抢烧，美国媒体却污蔑中国政府“削弱香港民主”；明明“一带一路”倡议给各国人民带来巨大福祉，美国媒体却要给中国扣上“新殖民主义”的帽子；明明是美国无底线挑衅打压中国，美国媒体却将中方正当反击歪曲为“战狼外交”。凡此种种，皆为话语陷阱，搅得国际舆论场乌烟瘴气。

——无中生有

“你知道谁是世界历史上最大的虚假信息传播者吗？是美国政府。”2022年5月，共和党联邦参议员兰德 保罗在美国国会听证会上如是说。

美国已搭建一条官方、智库、媒体、第三方组织等交叠发声的宣传路径，收买、利诱相关国家媒体、意见领袖等充当其代言人，散播虚假信息。

为了对叙利亚实施军事打击，“白头盔”自导自演所谓“化学武器袭击”的大戏；为了渲染俄罗斯威胁，美国媒体大肆炒作“布恰惨案”，还指使美妆博主乔装受伤孕妇，制造“俄军轰炸妇产医院”的假新闻。

美国著名调查记者卡尔 伯恩斯坦爆料，中央情报局“知更鸟计划”至少收买全球400名记者和25个大型组织，通过不断“喂黑料”、杜撰假新闻等抹黑对手，以此发动战争。

马斯克曝出的“推特文件”披露，推特已成为联邦调查局（FBI）的“附属机构”，通过设置“黑白名单”替美国政府操纵网络舆论。北京冬奥会期间，推特上主张“抵制冬奥会”账号中，机器人账号占比高达22.2%，操纵了24.8%的推文。

——釜底抽薪

美国政府、媒体、大型公司不仅垄断传播渠道，还动辄利用技术优势控制信息流，肆意侵害他国信息网络主权。

2009年，美国政府以“莫须有”罪名，授权微软公司切断古巴、伊朗、叙利亚、朝鲜、苏丹等国MSN互联网即时通讯端口。乌克兰危机爆发后不久，推特、脸书、优兔、网飞等平台集体“限流”俄罗斯官方账号，苹果应用商店下架“今日俄罗斯”电视台和卫星通讯社等应用程序。

美国《以制裁反击美国敌人法案》还禁止美国公司为外国电视台提供上星渠道。今日俄罗斯电视台、土耳其TRT World电视台和我国CGTN1、CGTN2和CNC等电视台均受到系统性的歧视和排斥。

——嫁祸于人

美国当政者无意也无力解决国内政治失能、经济失衡、社会失序等顽症痼疾，而是惯于转移矛盾、祸水东引。中国作为美国朝野公认的“最严峻长期挑战”，自然首当其冲。

2020年，为挽救不利选情和转移人们对特朗普错误应对疫情的关注，特朗普团队聘请纽约奥唐奈公关公司策划发动抹黑中国的宣传攻势。

2023年2月，俄亥俄州发生“生化危机”，美国媒体心系中国气象“小球”，却忽视民众安全“大瓜”。不少美国民众认定，政府就是在拿“中国气球”掩盖毒气事件。有美国网友嘲讽：“此事要得到政府的重视，最好的办法就是在脱轨列车上贴上‘中国制造’的标签。”

只有反思和祛魅，才能看清真实美国，洞穿鬼蜮伎俩。2021年，德国学者吕德斯在其著作《伪圣美国》中指出，美国一直以来被视为民主和人权的“保证者”和“灯塔”，但美国所谓的价值观“只是硬币的一面”，“另一面却是残酷的强权政治和舆论操控”。

今天，美式自由“灯塔”的光晕之下，基座腐朽蛀蚀，墙面血泪斑驳。机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。美国操控舆论、维系霸权的阴谋，必将在美国人民的愤怒与世界人民的谴责中以失败收场。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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