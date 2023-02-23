新华社马尼拉2月23日电（国际观察）菲律宾批准RCEP协定 经济发展迎多重利好

新华社记者闫洁 王晓薇

菲律宾国会参议院日前正式批准区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）核准书，为菲律宾实施RCEP扫清国内最后一道障碍。

菲律宾经济界官员和专家学者认为，实施RCEP有利于提升菲律宾贸易与投资自由化和便利化，帮助其更好融入全球供应链，通过区域和全球贸易以及加大对战略部门投资推动菲律宾经济持续增长，给菲律宾民众带来切实利益。

消壁垒 贸易投资更便利

RCEP现有15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国，从人口数量、经济体量、贸易总额三方面看，均占全球总量的约30%。2022年1月1日生效实施以来，RCEP的政策红利不断释放，成为世界经济增长的重要亮点。

菲律宾国家经济与发展局局长阿塞尼奥·巴利萨坎表示，RCEP是后疫情时代促进区域经济一体化和拉动菲律宾经济增长的强劲引擎。

他说，一方面，菲律宾批准RCEP将扩大市场准入、降低关税，使跨境贸易更简便高效，帮助其成为理想的制造和研发中心；另一方面，菲律宾将为外国投资者提供规则更明确、更稳定的营商环境，有助于菲律宾成为更具吸引力的投资目的地。

巴利萨坎还表示，在RCEP框架下，外国企业和菲律宾本土企业强劲的业务扩张和投资将增加就业机会，进而推动持续减贫，有助于菲律宾实现2023年至2028年国家发展计划的总体目标。

菲律宾财政部长本哈明·迪奥克诺认为，RCEP对菲律宾生效后，菲产品将有更多机会进入更大市场，菲制造商的原材料来源地选择范围将更广，菲法律、建筑、工程和银行服务领域的熟练专业人士和商务人士也有机会前往RCEP其他成员国从事专业工作。

添动力 为经济增长赋能

菲律宾参议院议长胡安·苏维里表示，RCEP将现有区域自贸协定整合为更加“现代、全面、高质量、互惠互利的经济伙伴关系协定”，实施RCEP将有效激发菲律宾经济潜力。

菲律宾发展研究院的研究数据显示，批准RCEP预计将使菲律宾出口增长10.47%，带动菲律宾实际GDP增长2.02%。

“我们必须用好RCEP的优势。”菲律宾预算与管理部长阿梅娜·潘甘达曼说，RCEP将为民众带来更好的机会，有助于菲律宾实现繁荣。

菲律宾是东南亚重要农产品出口国，农业发展一直备受菲律宾人关注。菲农业部数据显示，2021年该国约四分之一就业人口来自农业领域，超过1000万人在农场工作，农业在菲律宾经济中占比达9.6%。

巴利萨坎直言，批准RCEP将推动农业部门提高竞争力和生产力，促使其进一步加强自身农业价值链。

拓优势 共享大市场机遇

在当前逆全球化思潮抬头、世界经济复苏乏力的背景下，中国高质量实施RCEP将为菲律宾带来发展新机遇，为亚太和全球发展繁荣注入新动力。

中国商务部数据显示，2022年1至11月，中国与RCEP其他成员国进出口总额11.8万亿元，同比增长7.9%，占中国外贸进出口总额的30.7%。

不少菲律宾专家认为，菲律宾应充分利用自身在商业和专业服务领域的优势，积极把握中国这一区域经济合作重要参与方的市场准入机会。

目前，中菲双方已经确立农业、基建、能源、人文四大重点合作领域。以农业为例，从香蕉、菠萝、芒果，到牛油果、椰青和榴莲，巨大的中国市场正不断为菲律宾带来商机，为当地农户创造就业机会、增加收入。

菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格-乌伊说，在RCEP机制和框架下，菲律宾农户可借助更优惠、更便利的贸易安排，将产品出口到中国市场。

(责编：杨光宇、牛镛)