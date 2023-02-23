2023世界妇女峰会现场。人民网记者任皓宇 摄

人民网阿布扎比2月22日电 （记者任皓宇）2023世界妇女峰会于21日至22日在阿联酋首都阿布扎比举行。来自100多个国家的约250名女性政治家、企业家、专家学者代表等受邀出席，共同探讨女性领导在促进和平、促进社会融合及实现繁荣发展中的作用。

阿联酋妇女联合会主席法蒂玛表示，女性在推动社会发展过程中发挥了重要作用，希望峰会能为与会者提供一个更好的分享经验的机会。

世界穆斯林社区理事会主席阿里·拉希德·努埃米表示，妇女权益保护对社会可持续发展来说十分重要。相信各位嘉宾的分享交流能为应对性别差距、家庭暴力、社会和经济边缘化等共同挑战寻找解决方案，让所有人受益。

本次峰会由世界穆斯林社区理事会和阿联酋妇女联合会共同主办。峰会期间，与会嘉宾围绕“可持续发展、慈善事业和扶贫”“教育及科学领域的女性领导”“美术和文化遗产领域的女性”“转型中的性别平衡”等话题举行多场研讨会。

2023世界妇女峰会现场。人民网记者任皓宇 摄

(责编：刘叶婷、杨牧)