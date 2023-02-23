新华社洛杉矶2月22日电（记者谭晶晶）本周，一场新的冬季风暴席卷美国大部分地区，带来大范围降雪、强风、强降雨等极端天气。截至目前，美国已有近30个州总计超过6500万人处于冬季风暴预警之下。

美国国家气象局22日发布的最新消息称，这场大规模冬季风暴将在接下来的一两天内继续对美国本土大部分地区造成影响。美国中西部地区部分区域可能出现暴雪、严重结冰和暴风雪天气。未来几天，危险的寒流将影响美国北部大部分地区。

据美国国家气象局介绍，这场冬季风暴的覆盖范围从美国西海岸横跨至美国东部新英格兰地区，位于北部和中部平原、落基山脉北部和中部、密西西比河谷上游和五大湖上游的大部分地区都处于冬季风暴预警之下。极端天气可能造成道路交通中断、房屋倒塌以及部分地区断水断电等。

受冬季风暴影响，加利福尼亚州大部分地区从目前至本周末预计将经历暴雨、大雪、强风及低温。美国国家气象局洛杉矶分局发布提醒称，需要为危险的冬季风暴和低温做好准备。预计将有阵风和极具破坏性的强风来袭，山区将有积雪。

据美国有线电视新闻网报道，受冬季风暴影响，22日美国国内有超过1400架航班被取消。

近来，全球极端天气现象越来越频繁。去年12月，北美地区遭遇大规模寒流袭击，给美国、加拿大多地交通、供电、人员流动等造成严重影响。专家表示，气候变化是极端天气事件越来越频繁的重要推手。

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