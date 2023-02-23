新华社北京2月23日电 韩国统计局22日发布的数据显示，韩国2022年出生人口比前一年减少4.4%，创韩国有相关记录以来新低。

根据官方数据，韩国2022年出生人口为249000人，死亡人口为372800人，这意味着全国人口自然减少逾12万。

2022年6月1日，人们在韩国首尔国际书展上参观。（新华社记者王益亮摄）

这是韩国连续第三年出生人口少于死亡人口，即人口自然减少。2020年，韩国人口出现有相关记录以来首次自然减少。

在韩国16个市道中，只有世宗市2022年人口自然增长。

韩国总和生育率，即平均每名育龄妇女生育子女数，连续5年低于1，其中2018年是0.98，2019年是0.92，2020年是0.84，2021年是0.81，2022年跌至1970年开始相关统计以来的最低值0.78，远远达不到为确保韩国人口结构稳定所需的2.1。

韩国统计局预测，从2038年起，韩国每年人口自然减少数量可能达到20万或更多。

2017年，韩国65岁及以上人口占比首次超过14%。依据联合国相关标准，韩国由此进入老龄社会。

据韩联社报道，韩国预计在2025年进入超老龄社会，届时65岁及以上人口占比将达到20%。（杨舒怡）

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