海外网2月23日电据美国《纽约邮报》报道，美国一名代表“911”受害者的律师日前警告，俄亥俄州“毒列车”出轨或导致癌症大暴发。

迈克尔·巴拉什是“911”事件数万名受害者的代理律师，他表示，这些受害者中许多人因在“911”事件中吸入有毒粉尘，多年后被诊断出患有癌症，所以他不相信美国环境保护局关于“毒列车”脱轨后空气和饮用水安全的说辞。

“担心，非常担心”，巴拉什谈及潜在的健康风险时说：“这是即将发生的事，你不会在最近几年看到（后果），通常是5年、10年、20年，这是可怕的事情。”

巴拉什表示，“当美国环保局告诉东巴勒斯坦镇的居民可以安全呼吸空气时，我感到脊背发凉。这是时任环保局局长克里斯蒂娜·托德·惠特曼对纽约居民说过的话，（事实上）一点都不安全。”他也呼吁，美政府成立基金或者搭建医疗保健系统，以便受灾居民能在未来几年内获得免费健康监测。

2月3日，一列运载危险化学品的列车在美国俄亥俄州脱轨起火，氯乙烯等多种有毒化学物质泄漏。氯乙烯被证实与肝癌、脑癌和肺癌有关，科学家们也担忧泄漏的有毒物质会造成严重后果。（海外网 李萌）

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