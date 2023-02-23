新华社北京2月23日电 美国纽约南区联邦地区法院的一名法官21日裁定，“9·11”事件受害者及家属索取赔偿时，无权从美方冻结的阿富汗中央银行35亿美元资产中“拿钱”。

由2001年“9·11”事件受害者家属组成的多个“债权人团体”此前起诉阿富汗塔利班、“基地”组织等被告，并且在缺席审判被告的情况下胜诉。

这是2021年9月16日拍摄的位于阿富汗首都喀布尔的阿富汗中央银行。新华社发（穆罕默德·贾恩·阿里亚摄）

美国政府2021年在塔利班夺取阿富汗政权后冻结阿富汗央行存在纽约联邦储备银行的外汇储备，总额大约70亿美元。

美国总统约瑟夫·拜登去年2月下令，把这些冻结资产的一半用于赔偿“9·11”恐怖袭击受害者，另一半转移至纽约联邦储备银行的一个账户，用于“帮助”阿富汗人民，不会交还塔利班。

塔利班领导的临时政府谴责美方非法侵占阿富汗资产，要求尽早把这些资产归还阿富汗人民。全球逾70名知名学者去年致信拜登政府，敦促美方立即全额归还阿被冻结资产。

这是2022年8月23日拍摄的阿富汗南部赫尔曼德省桑金地区遭到美军空袭后留下的废墟。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

纽约南区联邦地区法院法官乔治·丹尼尔斯21日在一份长达30页的判决书中写道，“9·11”事件受害者家属有权根据法庭的缺席判决获取赔款，但不能用阿富汗央行的资产这样做，该为塔利班所负责任进行赔偿的是塔利班，而非之前的阿富汗伊斯兰共和国或阿富汗人民。

丹尼尔斯说，把阿富汗央行资产判给“9·11”事件受害者家属的前提，是塔利班是阿富汗的合法政权，但美国政府不承认塔利班政权的合法性，因此不能裁定用阿富汗央行资产赔偿受害者家属。

2022年6月23日，在阿富汗帕克提卡省一座受灾村庄，一名孩子（中）情绪激动。阿富汗东部22日遭遇强烈地震。当地官员说，地震及其引发的山体滑坡已造成至少1000人遇难、1500人受伤。这是20年来在阿富汗导致遇难人数最多的一次地震。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

丹尼尔斯所作裁决与另一名法官去年8月对这起案件的建议一致。

多个“债权人团体”计划上诉。其中一个“债权人团体”的律师李·沃洛斯基说：“这一判决剥夺了1万多名‘9·11’事件相关人……获得赔偿的权利。我们认为这是错误的决定，将提起上诉。”（王宏彬）

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