参考消息网2月22日报道 据今日俄罗斯电视台网站2月21日报道，美国共和党众议员保罗·戈萨尔20日说，美国总统乔·拜登的乌克兰之行是“对每个美国人的一记耳光”。拜登已经因为他交给基辅的上千亿美元资金而受到抨击，现在又因为在美国领土上处理一起灾难性的化学物质泄漏事故而受到共和党人的猛烈抨击。

报道援引戈萨尔的推文说：“拜登访问乌克兰是对每个美国人——尤其是俄亥俄州东巴勒斯坦镇的人民——的一记耳光。乌克兰不是我们的朋友，俄罗斯也不是我们的敌人。”

戈萨尔强烈反对拜登资助乌克兰，并在本月早些时候发起了一项停止美国援助基辅的决议。由11名反干涉主义的众议院自由核心小组成员签署的这项决议，呼吁俄罗斯和乌克兰达成和平协议。

来自众议院自由核心小组和其他团体的共和党人猛烈抨击拜登对东巴勒斯坦镇化学物质泄漏事件的处理方式。

报道指出，拜登迄今没有访问东巴勒斯坦镇，也没有批准一项灾难宣言。

东巴勒斯坦城的市长特伦特·康韦在谈到拜登的基辅之行时说：“那是最响亮的一记耳光。”他对福克斯新闻频道说：“这告诉我们，他现在不关心我们。他可以把他想到的每一个机构都派出去，但我今天早上发现，在我们国家的总统日……他在乌克兰，把数亿美元捐给了那里的人，而不是我们，所以我很愤怒。”（编译/龙君）

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