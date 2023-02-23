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中国第十批赴马里维和医疗分队顺利通过联合国装备核查

2023年02月23日10:21 | 来源：新华网
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　　新华社马里加奥2月23日电（刘宾　熊光州）中国第十批赴马里维和医疗分队22日以优异成绩通过联合国2023年第一季度装备核查，各核查项目均符合联合国规定标准。

　　当日，联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）东战区的6人核查组对分队各类器具装备进行盘点查验，现场测试各类装备性能和人员操作技能，实地查看分队各功能区域布设运行情况。核查期间，维和医疗分队各类器械设备摆放整齐有序，运行良好，受到核查组高度认可。

　　马里稳定团后勤处核查官萨拉米少校表示，维和医疗分队准备充分，物资数量齐全，装备性能良好，体现了非常高的专业素养。

　　第十批赴马里维和医疗分队后勤助理丁宝明介绍说，为高标准通过此次装备核查，医疗分队精细制订核查方案，分批次、分步骤地对所有核查内容进行彻底检修和保养，着力保证手中装备和营区环境时时处于最优状态，为官兵执行救治任务夯实保障基础。

　　装备核查是联合国对出兵国所提供的装备和设施能否满足维和要求而进行的综合性评估。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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