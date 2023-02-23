人民网东京2月23日电（记者岳林炜）22日，外交部副部长孙卫东同日本外务省外务审议官山田重夫在东京主持第十七次中日安全对话。中央军委国际军事合作办公室副主任张保群、日本防卫省防卫政策局副局长安藤敦史参加对话。

双方介绍了各自外交安全理念和防务政策，就共同关心的广泛议题深入交换意见。双方同意中日作为近邻和国际地区重要国家，应加强对话沟通，妥善管控和处理矛盾分歧，共同致力于增进互信、推进合作，落实两国领导人关于构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系的重要共识，为地区和世界的和平稳定与发展繁荣作出更大贡献。双方商定在两国防务部门海空联络机制框架下保持密切联系，尽早开通直通电话。

中方全面深入阐释了全球安全倡议等政策主张，就日本推进强军扩武、在防务安全政策文件中渲染“中国威胁”、在周边地区加强同域外势力军事安全勾连，在台湾、南海等事关中国核心和重大利益问题上不断出现消极动向表明严正立场和严重关切，要求日方纠正错误，摆正认知，以实际行动兑现坚持和平发展道路、恪守一个中国原则的承诺，致力于同中方构筑建设性安全关系。

双方认为对话增进了相互了解，具有积极意义。

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