新华社斯德哥尔摩2月22日电（记者和苗）瑞典、芬兰和挪威22日在瑞典发表共同宣言表示，三国将加强合作，共同应对安全挑战。

瑞典首相克里斯特松、芬兰总统尼尼斯托和挪威首相斯特勒当天在位于瑞典首都斯德哥尔摩以西约120公里的哈普松德首相夏季庄园会晤，讨论了共同安全挑战以及在外交、安全和国防政策问题上密切合作等议题，并发表三国共同宣言。

共同宣言说，挪威、芬兰和瑞典将与其北欧邻国共同承担责任，应对该区域包括北部地区的安全挑战。未来几年，三国将继续深化大型演习合作，国防合作会在与其他北欧邻国以及美英等伙伴国的密切协调下进行。

共同宣言说，鉴于三国最北部地区的位置及其为绿色转型、太空、稀土金属提取等领域合作提供的独特条件，针对北部地区开展更深入的合作具有巨大潜力。

尼尼斯托当天在联合新闻发布会上表示，芬兰和瑞典正在携手加入北约的进程中，他仍乐观地认为，芬兰和瑞典将于今夏一同加入北约。但他强调，“批准权并不在我们手中”。

2022年7月5日，北约30个成员国的代表签署芬兰和瑞典加入条约的议定书，正式启动北约北扩进程。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入。

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