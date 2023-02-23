研修学院院长孙中和在开班仪式上致辞。研修学院供图

人民网北京2月22日电 （记者时元皓）2月22日，商务部国际商务官员研修学院（以下简称“研修学院”）举办疫情以来首批5个来华研修班联合开班仪式，研修学院院长孙中和出席开班仪式并致辞。中国国际经济技术交流中心副主任张翼，研修班官员代表波黑主席团塞族内阁高级助理米利卡·米利德拉格、巴西瓦加斯基金会巴中研究中心主任埃万德罗·卡瓦略、巴基斯坦减贫与社会安全部官员匹兹瓦·米迪亚兹等分别致辞。

孙中和指出，中国在人类命运共同体理念引领下，坚持正确义利观，在南南合作框架内，以共建“一带一路”为平台，通过各种援助方式帮助其他发展中国家落实联合国2030年可持续发展议程。希望各位官员以此次研修班为契机，加强交流、凝聚共识、汇聚合力，为世界和平稳定和发展繁荣作出新的更大贡献。

5个研修班包括“全球发展倡议下中国减贫经验研修班”“发展中国家中国改革开放经验交流研修班”“发展中国家跨境电子商务研修班”“发展中国家贸易促进研修班”“发展中国家国际发展援助研修班”，来自28个国家的194名官员参加。

研修班官员代表在开班仪式上发言。研修学院供图

未来两周，研修学院将邀请相关领域的中国政府官员、专家学者，围绕国际发展援助、跨境电子商务、贸易促进、减贫、改革开放等主题与官员们研讨交流，并组织研修班赴福建福州和海南海口参观考察。

资料显示，研修学院作为中国政府开展援外人力资源开发合作总基地，在商务部和国家国际发展合作署领导下，承担了全国援外培训项目综合协调和管理工作及部分援外培训项目执行工作。截至2022年底，研修学院共承办了包括124期部长级研讨会在内的2008期发展中国家官员研修班，接待了来自世界160余个国家和地区的近6万名官员。

研修班官员在开班仪式现场。研修学院供图

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